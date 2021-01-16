استراحة محارب.. راعي إبل ينام على رجل الرحول.. انتهت المهمة

بعد انتهاء إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز.. "الهجيج"

رصدت عدسة مواطن صورة لراعي إبل نائماً على رجْل رحوله بعد الانتهاء من إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة التي استدل الستار على منافساته اليوم الخميس، بمسابقة "الهجيج" التي أقيمت خارج موقع المهرجان في خبة الكناسية.

وشكّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خلال فعاليات ومسابقات المتنوعة التي استمرّت على مدار أكثر من 30 يوماً كرنفالاً عالمياً ووجهة سياحية واقتصادية وترفيهية شهدت مشاركة 28 ألف متن من الإبل زجّ بها 700 مشارك في جميع الألوان (المغاتير - المجاهيم)، واحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً.