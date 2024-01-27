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كورونا.. ألمانيا الإصابات تتجاوز 9 ملايين وانخفاض الحالات الجديدة بالصين إلى 44

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795، بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105749.

وقالت اللجنة في بيان: إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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كورونا.. ألمانيا الإصابات تتجاوز 9 ملايين وانخفاض الحالات الجديدة بالصين إلى 44
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795، بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105749.

وقالت اللجنة في بيان: إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:48 AM

كورونا.. ألمانيا الإصابات تتجاوز 9 ملايين وانخفاض الحالات الجديدة بالصين إلى 44

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795، بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 105749.

وقالت اللجنة في بيان: إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

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