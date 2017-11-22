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"tuttomercatoweb": "النصر" يضع الإيطالي "جاتوزو" كمرشح أساسي لتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر تضع في حساباتها التعاقد مع المدرب الإيطالي الشهير جاتوزو لتدريب الفريق.

وقالت صحيفة tuttomercatoweb إن إدارة النصر تضع المدرب كخيار أولي لخلافة المدرب البرتغالي المقال مؤخراً بيدرو ايمانويل.

وكانت إدارة النصر ترغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي ابيل فيريرا لكن التقارير الواردة من البرازيل تؤكد رفض المدرب الرحيل عن بالميراس.

ويمر النصر بفترة تردي النتائج حيث لم يسجل أي انتصار في آخر أربع مباريات إضافة لخروجه من نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"tuttomercatoweb": "النصر" يضع الإيطالي "جاتوزو" كمرشح أساسي لتدريب الفريق
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر تضع في حساباتها التعاقد مع المدرب الإيطالي الشهير جاتوزو لتدريب الفريق.

وقالت صحيفة tuttomercatoweb إن إدارة النصر تضع المدرب كخيار أولي لخلافة المدرب البرتغالي المقال مؤخراً بيدرو ايمانويل.

وكانت إدارة النصر ترغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي ابيل فيريرا لكن التقارير الواردة من البرازيل تؤكد رفض المدرب الرحيل عن بالميراس.

ويمر النصر بفترة تردي النتائج حيث لم يسجل أي انتصار في آخر أربع مباريات إضافة لخروجه من نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:30 PM

"tuttomercatoweb": "النصر" يضع الإيطالي "جاتوزو" كمرشح أساسي لتدريب الفريق

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر تضع في حساباتها التعاقد مع المدرب الإيطالي الشهير جاتوزو لتدريب الفريق.

وقالت صحيفة tuttomercatoweb إن إدارة النصر تضع المدرب كخيار أولي لخلافة المدرب البرتغالي المقال مؤخراً بيدرو ايمانويل.

وكانت إدارة النصر ترغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي ابيل فيريرا لكن التقارير الواردة من البرازيل تؤكد رفض المدرب الرحيل عن بالميراس.

ويمر النصر بفترة تردي النتائج حيث لم يسجل أي انتصار في آخر أربع مباريات إضافة لخروجه من نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال.

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