النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فبراير" القادم.. الجمعية السعودية لجراحة العظام تعقد مؤتمرها العلمي التاسع

لمناقشة أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة عالمية

تنطلق في الأول من فبراير القادم، أعمالُ المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام؛ حيث يناقش المشاركون المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيقدم أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة متحدثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال.

وأشار الجريان إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل، وسيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًّا لجراحات العظام.

وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.

وأكد "الجريان" أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعكس مدى التطور في المجال الصحي والتدريب الطبي والبحث العلمي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لجراحة العظام يشهد في كل نسخة توسعًا في المحاور العلمية، واهتمامًا من قِبَل جراحي العظام على مستوى العالم للمشاركة فيه؛ مقدمًا شكره للجان العلمية والتنظيمية ورؤساء الشعَب في الجمعية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر.

يُذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود؛ حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426هـ.

الجمعية السعودية لجراحة العظام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فبراير" القادم.. الجمعية السعودية لجراحة العظام تعقد مؤتمرها العلمي التاسع
سبق

تنطلق في الأول من فبراير القادم، أعمالُ المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام؛ حيث يناقش المشاركون المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيقدم أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة متحدثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال.

وأشار الجريان إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل، وسيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًّا لجراحات العظام.

وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.

وأكد "الجريان" أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعكس مدى التطور في المجال الصحي والتدريب الطبي والبحث العلمي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لجراحة العظام يشهد في كل نسخة توسعًا في المحاور العلمية، واهتمامًا من قِبَل جراحي العظام على مستوى العالم للمشاركة فيه؛ مقدمًا شكره للجان العلمية والتنظيمية ورؤساء الشعَب في الجمعية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر.

يُذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود؛ حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426هـ.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
11:01 AM

"فبراير" القادم.. الجمعية السعودية لجراحة العظام تعقد مؤتمرها العلمي التاسع

لمناقشة أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة عالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
648

تنطلق في الأول من فبراير القادم، أعمالُ المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام؛ حيث يناقش المشاركون المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيقدم أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة متحدثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال.

وأشار الجريان إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل، وسيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًّا لجراحات العظام.

وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.

وأكد "الجريان" أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعكس مدى التطور في المجال الصحي والتدريب الطبي والبحث العلمي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لجراحة العظام يشهد في كل نسخة توسعًا في المحاور العلمية، واهتمامًا من قِبَل جراحي العظام على مستوى العالم للمشاركة فيه؛ مقدمًا شكره للجان العلمية والتنظيمية ورؤساء الشعَب في الجمعية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر.

يُذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود؛ حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426هـ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,383
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,743
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,146
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,701

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة