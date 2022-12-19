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شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟

في دراسة بريطانية شملت 15 نوعاً من التماسيح

ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.

وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".

وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.

وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة.

تماسيح الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن

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شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟
سبق

ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.

وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".

وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.

وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:54 PM

شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟

في دراسة بريطانية شملت 15 نوعاً من التماسيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,193

ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.

وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".

وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.

وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة.

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