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نائب رئيس هيئة الأركان يدشن ورشة  "الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة"

بمشاركة نخبة من المختصين.. تستهدف الرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة

نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، دشن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، حفل افتتاح ورشة عمل (الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة) بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط والتي أقامتها ونفذتها القوات المسلحة وتستهدف منسوبيها بمشاركة نخبة من المختصين وذلك للرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة .
وقد بدأت أعمال الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله الدامر كلمة أكد من خلالها أهمية تعزيز وثقافة الإعلام الجديد .
عقب ذلك ألقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع كلمة أشاد فيها بدور الإعلام وتأثيرة بكل مناهله ووسائله في ساحات المعارك وميادين الحروب والصراع، ويحل الإعلام في السابق بالخط الثاني بعد الأسلحة والمعدات، أما في الوقت الحالي يحل الإعلام في الخط الأول دفاعاً أو هجوماً، ولئن كان إعلام الأمس على قدر محدود من القوة والنفوذ والتأثير، فإن إعلام اليوم يختلف اختلافاً جذرياً، فقد انتقل من الحدود إلى خارج الحدود ومن القيود إلى غير القيود ومن المحدود إلى غير المحدود، ولذلك كان لزاماً المبادره بمعرفة أهميته وتأثيره وبذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه القدرات وتلافي سلبياتها.
بعدها أُذِن ببدء أعمال ورشة العمل والتي تناولت خطر الشائعات وآلية التعامل معها .
وفي نهاية أعمال الورشة كُرِّم الضيوف والمشاركون بورشة العمل في يومها الأول والتي تستمر لمدة يومين .

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نائب رئيس هيئة الأركان يدشن ورشة  "الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة"
سبق

نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، دشن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، حفل افتتاح ورشة عمل (الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة) بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط والتي أقامتها ونفذتها القوات المسلحة وتستهدف منسوبيها بمشاركة نخبة من المختصين وذلك للرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة .
وقد بدأت أعمال الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله الدامر كلمة أكد من خلالها أهمية تعزيز وثقافة الإعلام الجديد .
عقب ذلك ألقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع كلمة أشاد فيها بدور الإعلام وتأثيرة بكل مناهله ووسائله في ساحات المعارك وميادين الحروب والصراع، ويحل الإعلام في السابق بالخط الثاني بعد الأسلحة والمعدات، أما في الوقت الحالي يحل الإعلام في الخط الأول دفاعاً أو هجوماً، ولئن كان إعلام الأمس على قدر محدود من القوة والنفوذ والتأثير، فإن إعلام اليوم يختلف اختلافاً جذرياً، فقد انتقل من الحدود إلى خارج الحدود ومن القيود إلى غير القيود ومن المحدود إلى غير المحدود، ولذلك كان لزاماً المبادره بمعرفة أهميته وتأثيره وبذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه القدرات وتلافي سلبياتها.
بعدها أُذِن ببدء أعمال ورشة العمل والتي تناولت خطر الشائعات وآلية التعامل معها .
وفي نهاية أعمال الورشة كُرِّم الضيوف والمشاركون بورشة العمل في يومها الأول والتي تستمر لمدة يومين .

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:42 PM

نائب رئيس هيئة الأركان يدشن ورشة  "الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة"

بمشاركة نخبة من المختصين.. تستهدف الرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، دشن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، حفل افتتاح ورشة عمل (الإعلام الجديد تعزيز وثقافة لمنسوبي القوات المسلحة) بحضور قادة أفرع القوات المسلحة وكبار الضباط والتي أقامتها ونفذتها القوات المسلحة وتستهدف منسوبيها بمشاركة نخبة من المختصين وذلك للرقي والوصول للأهداف الإعلامية المنشودة .
وقد بدأت أعمال الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله الدامر كلمة أكد من خلالها أهمية تعزيز وثقافة الإعلام الجديد .
عقب ذلك ألقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع كلمة أشاد فيها بدور الإعلام وتأثيرة بكل مناهله ووسائله في ساحات المعارك وميادين الحروب والصراع، ويحل الإعلام في السابق بالخط الثاني بعد الأسلحة والمعدات، أما في الوقت الحالي يحل الإعلام في الخط الأول دفاعاً أو هجوماً، ولئن كان إعلام الأمس على قدر محدود من القوة والنفوذ والتأثير، فإن إعلام اليوم يختلف اختلافاً جذرياً، فقد انتقل من الحدود إلى خارج الحدود ومن القيود إلى غير القيود ومن المحدود إلى غير المحدود، ولذلك كان لزاماً المبادره بمعرفة أهميته وتأثيره وبذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه القدرات وتلافي سلبياتها.
بعدها أُذِن ببدء أعمال ورشة العمل والتي تناولت خطر الشائعات وآلية التعامل معها .
وفي نهاية أعمال الورشة كُرِّم الضيوف والمشاركون بورشة العمل في يومها الأول والتي تستمر لمدة يومين .

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