وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-30 هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة. وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:01 PM

شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً





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هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.