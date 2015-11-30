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شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

الرياض أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:01 PM

شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

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