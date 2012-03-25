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في مواجهات مثيرة.. الأهلي يلتقي الاتحاد.. والهلال يواجه الترجّي

في افتتاح كأس نخبة الكرة الطائرة

أُجريت اليوم قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الحالي "عن بعد"، وذلك في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عضو مجلس الإدارة سعد الرويس، ومشاركة ممثلي الفرق المشاركة التي حصلت على المراكز من الأول إلى الرابع في مسابقة الدوري، وهي فرق: الهلال (بطل الدوري)، والأهلي (الوصيف)، والاتحاد (الثالث)، والترجي (الرابع).

وتُقام البطولة خلال الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد، وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان؛ الأولى تجمع الأهلي والاتحاد عند الـ45 : 3 مساءً، يليها عند الـ30 : 6 مساءً لقاء الهلال والترجي، وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي أولاً الترجي والأهلي، ثم لقاء الهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، ثم الهلال والأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مواجهات مثيرة.. الأهلي يلتقي الاتحاد.. والهلال يواجه الترجّي
سبق

أُجريت اليوم قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الحالي "عن بعد"، وذلك في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عضو مجلس الإدارة سعد الرويس، ومشاركة ممثلي الفرق المشاركة التي حصلت على المراكز من الأول إلى الرابع في مسابقة الدوري، وهي فرق: الهلال (بطل الدوري)، والأهلي (الوصيف)، والاتحاد (الثالث)، والترجي (الرابع).

وتُقام البطولة خلال الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد، وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان؛ الأولى تجمع الأهلي والاتحاد عند الـ45 : 3 مساءً، يليها عند الـ30 : 6 مساءً لقاء الهلال والترجي، وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي أولاً الترجي والأهلي، ثم لقاء الهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، ثم الهلال والأهلي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:32 PM

في مواجهات مثيرة.. الأهلي يلتقي الاتحاد.. والهلال يواجه الترجّي

في افتتاح كأس نخبة الكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُجريت اليوم قرعة بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الحالي "عن بعد"، وذلك في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور عضو مجلس الإدارة سعد الرويس، ومشاركة ممثلي الفرق المشاركة التي حصلت على المراكز من الأول إلى الرابع في مسابقة الدوري، وهي فرق: الهلال (بطل الدوري)، والأهلي (الوصيف)، والاتحاد (الثالث)، والترجي (الرابع).

وتُقام البطولة خلال الفترة من 4 ـ 7 مارس المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بنظام الدوري من دور واحد، وستقام في اليوم الأول (الأحد) مباراتان؛ الأولى تجمع الأهلي والاتحاد عند الـ45 : 3 مساءً، يليها عند الـ30 : 6 مساءً لقاء الهلال والترجي، وفي اليوم الثاني (الاثنين) يلتقي أولاً الترجي والأهلي، ثم لقاء الهلال والاتحاد، وتختتم البطولة يوم (الثلاثاء) بلقاءي الترجي والاتحاد، ثم الهلال والأهلي.

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