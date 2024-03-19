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"الصحة الإيرانية": 50 مصاباً بـ"كورونا" كل ساعة وحالة وفاة كل 10 دقائق!

تعتبر من الدول الأكثر إصابة بالفيروس في العالم بجانب الصين وإيطاليا وإسبانيا

كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس "كورونا" كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

وبحسب "روسيا اليوم" أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعتبر من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الإيرانية": 50 مصاباً بـ"كورونا" كل ساعة وحالة وفاة كل 10 دقائق!
سبق

كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس "كورونا" كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

وبحسب "روسيا اليوم" أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعتبر من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:53 AM

"الصحة الإيرانية": 50 مصاباً بـ"كورونا" كل ساعة وحالة وفاة كل 10 دقائق!

تعتبر من الدول الأكثر إصابة بالفيروس في العالم بجانب الصين وإيطاليا وإسبانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصاً في إيران يصابون بفيروس "كورونا" كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

وبحسب "روسيا اليوم" أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعتبر من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

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