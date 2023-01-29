"الحبردي" للثالثة عشرة بوزارة الإسكان

أصدر وزير الإسكان، قراراً بترقية حمد الحبردي للمرتبة الثالثة عشرة.
يشار إلى أن "الحبردي"، يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في الأعمال الإدارية.
تُبارك أسرة تحرير "سبق" لـ"الحبردي" متمنين له التوفيق.
أصدر وزير الإسكان، قراراً بترقية حمد الحبردي للمرتبة الثالثة عشرة.
يشار إلى أن "الحبردي"، يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في الأعمال الإدارية.
تُبارك أسرة تحرير "سبق" لـ"الحبردي" متمنين له التوفيق.
أصدر وزير الإسكان، قراراً بترقية حمد الحبردي للمرتبة الثالثة عشرة.
يشار إلى أن "الحبردي"، يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في الأعمال الإدارية.
تُبارك أسرة تحرير "سبق" لـ"الحبردي" متمنين له التوفيق.
أصدر وزير الإسكان، قراراً بترقية حمد الحبردي للمرتبة الثالثة عشرة.
يشار إلى أن "الحبردي"، يُعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في الأعمال الإدارية.
تُبارك أسرة تحرير "سبق" لـ"الحبردي" متمنين له التوفيق.