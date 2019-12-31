النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن عن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني.. هنا تفاصيلها

تعلن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عن بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة بالمزاد العلني بناءً على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23 /06 /1440هـ وبياناتها كالتالي:

1- أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2.

2- فندق مكون من 12 طابقاً ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2.

3- محلات تجارية ومكاتب وملاعب كرة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2.

4- قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2.

وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 1441 /5 /18 ه بعد صلاة العصر بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقاً للشروط التالية:

1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ.

2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.
3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.
4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة.

5- يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد، علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية) والله الموفق.

ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر الواتس: 0555541006 ـ 0565541006

ويب سايت www.almakamalrafeea.com

محكمة التنفيذ بمكة المكرمة المزاد العلني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن عن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني.. هنا تفاصيلها
سبق

تعلن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عن بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة بالمزاد العلني بناءً على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23 /06 /1440هـ وبياناتها كالتالي:

1- أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2.

2- فندق مكون من 12 طابقاً ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2.

3- محلات تجارية ومكاتب وملاعب كرة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2.

4- قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2.

وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 1441 /5 /18 ه بعد صلاة العصر بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقاً للشروط التالية:

1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ.

2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.
3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.
4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة.

5- يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد، علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية) والله الموفق.

ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر الواتس: 0555541006 ـ 0565541006

ويب سايت www.almakamalrafeea.com

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
02:00 AM

محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن عن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني.. هنا تفاصيلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
8,591

تعلن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عن بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة بالمزاد العلني بناءً على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23 /06 /1440هـ وبياناتها كالتالي:

1- أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2.

2- فندق مكون من 12 طابقاً ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2.

3- محلات تجارية ومكاتب وملاعب كرة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2.

4- قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2.

وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 1441 /5 /18 ه بعد صلاة العصر بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقاً للشروط التالية:

1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ.

2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.
3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.
4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة.

5- يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد، علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية) والله الموفق.

ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر الواتس: 0555541006 ـ 0565541006

ويب سايت www.almakamalrafeea.com

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,066
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,608
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,976
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,520

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة