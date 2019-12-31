محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن عن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني.. هنا تفاصيلها

تعلن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة عن بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة بالمزاد العلني بناءً على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23 /06 /1440هـ وبياناتها كالتالي:



1- أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2.



2- فندق مكون من 12 طابقاً ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2.



3- محلات تجارية ومكاتب وملاعب كرة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2.



4- قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2.



وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 1441 /5 /18 ه بعد صلاة العصر بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقاً للشروط التالية:



1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ.



2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.

3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة.



5- يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد، علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية) والله الموفق.



ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر الواتس: 0555541006 ـ 0565541006



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