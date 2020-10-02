النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا

لتبرعهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , رئيس الرقباء / ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون, العميد الركن / سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني, رئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين آل رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.

التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , رئيس الرقباء / ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون, العميد الركن / سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني, رئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين آل رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
12:14 AM

بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا

لتبرعهم بالدم 50 مرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,602

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , رئيس الرقباء / ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون, العميد الركن / سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني, رئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين آل رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,014

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة