ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية.

الطقس في الباحة اليوم.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنّي مدى الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-31 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:49 AM

الطقس في الباحة اليوم.. أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنّي مدى الرؤية يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.