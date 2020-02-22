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مستشفى القوات المسلحة بالظهران ينظم المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة.. الثلاثاء

يصاحبه ورش عمل تدريبية بمشاركة متحدثين أجانب وعرب.. ويستمر 3 أيام

ينظم مستشفى القوات المسلحة بالظهران، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة، وذلك خلال الفترة من يوم 25 إلى 27 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق الخبر.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران، اللواء عقيل بن سلمان المسعودي؛ أن إقامة هذا المؤتمر تأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض، وللرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ من خلال ما توصل إليه الطب من تطور، سواء في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية.

وأكد اللواء "المسعودي" على أهمية إقامة هذه الموتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة؛ حيث يناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية ويستهدف الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ويصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مستشفى القوات المسلحة بالظهران

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مستشفى القوات المسلحة بالظهران ينظم المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة.. الثلاثاء
سبق

ينظم مستشفى القوات المسلحة بالظهران، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة، وذلك خلال الفترة من يوم 25 إلى 27 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق الخبر.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران، اللواء عقيل بن سلمان المسعودي؛ أن إقامة هذا المؤتمر تأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض، وللرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ من خلال ما توصل إليه الطب من تطور، سواء في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية.

وأكد اللواء "المسعودي" على أهمية إقامة هذه الموتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة؛ حيث يناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية ويستهدف الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ويصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:47 PM

مستشفى القوات المسلحة بالظهران ينظم المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة.. الثلاثاء

يصاحبه ورش عمل تدريبية بمشاركة متحدثين أجانب وعرب.. ويستمر 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
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ينظم مستشفى القوات المسلحة بالظهران، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة، وذلك خلال الفترة من يوم 25 إلى 27 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق الخبر.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران، اللواء عقيل بن سلمان المسعودي؛ أن إقامة هذا المؤتمر تأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض، وللرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ من خلال ما توصل إليه الطب من تطور، سواء في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية.

وأكد اللواء "المسعودي" على أهمية إقامة هذه الموتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة؛ حيث يناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية ويستهدف الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، ويصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أنه تم اعتماد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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