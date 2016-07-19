أكاديمي بجامعة الإمام يميط اللثام عن إستراتيجية "الإخوان" بعد التضييق

أكد أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والمسجد والبيت لردع الخطر

كشف المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، عن استراتيجية تنظيم "الإخوان" الإرهابي الجديدة، عقب تضييق الخناق عليهم في المنابر الدينية.

وقال "العبداللطيف" في حديث لـ"سبق": عناصر تنظيم "الإخوان" بعد أن قُيِّد نشاطهم في المجال الدعوي بدؤوا يهرولون إلى مجالات أخرى كالجوانب الاجتماعية والرياضية.

وحذّر الشباب من الاغترار بهم والسماع لأقوالهم، والسير على نهجهم البعيد كل العبد عن منهج سلف الأمة الأخيار.

وأضاف: الشباب على رأس الفئات التي يستهدفها التنظيم؛ لأنهم الأمل لهذه الأمة في عزها وسموها واستقرارها وتقدمها، موضحًا أن الجانب الرياضي يعد وسيلة سريعة للوصول إلى أطياف المجتمع وعامة الناس وكسب الشعبية.



وأشاد "العبداللطيف" بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقيادة الوزير د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحصار تنظيم "الإخوان" وشلّ حركته، وحماية المنابر الدعوية من المنتسبين له، إلى جانب تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات للتحذير منه.

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والمسجد والبيت للتصدي لخطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

