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الإمارات: استشهاد 6 جنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية

أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
وتَقَدّمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء؛ سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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الإمارات: استشهاد 6 جنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية
سبق

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
وتَقَدّمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء؛ سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
03:43 PM

الإمارات: استشهاد 6 جنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية

أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
24,273

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل؛ نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
وتَقَدّمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء؛ سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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