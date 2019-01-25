إقبال جماهيري في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف

فرقة "الأوركيد" الترفيهية قدمت عدداً من الفقرات الإبداعية

شهد المهرجان الدولي لزيتون الجوف "12"، المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار "زيتوننا ثروة"، في أول أيامه، حضوراً لافتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمّه من فعاليات ومعارض متنوّعة.

شهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها، التي أصبحت هوية للمنطقة ذات أبعاد إستراتيجية بين المزارعين، على عديد من الفوائد التي كشفتها الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خواص لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان.

واشتملت المحاضرة تفصيلاً على شروحات لعديد من الجوانب والخصائص المتوافرة في ثمرة الزيتون الغنيّة بالمعادن الضروريّة لصحة الجسم، وما تكتنزه من فيتامينات مهمّة لصحة الجسم، كفيتامين (A,B,K)، إضافة لكونها مدعّمة بالأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة وتحتوي أيضاً على "حمض الأوليك" أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزّز من إمكاناته الوقائية والمناعية.

ويعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب.

وعلى مسرح الفعاليات قدّمت فرقة "الأوركيد" الترفيهية، عدداً من الفقرات الإبداعية، والأناشيد؛ تفاعل وشارك فيها الأطفال.

كما أقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة، شارك فيها الشباب المتحاشد لجنبات مسرح هيئة الشباب والرياضة المشارك بالمهرجان.

وقرعت أجراس الفن والوصلات الموسيقية، في مسرح الغناء الذي توافدت عليه الجماهير لحضور أولى ليالي "الطرب والغناء" على أرض الزيتون، في الأمسية الفنية التي أحياها الفنان بدر فتيني؛ والفنان ريان المدلول؛ ضمن أولى الفعاليات التي أُطلقت هذا العام في المهرجان الدولي "12" لزيتون الجوف.. وذلك بعد 11 عاماً من إعلان أمانة المنطقة اطلاق نسختها الأولى في عام 2008م.

وشارك الجمهور مع الفنانين في ترديد جانب من كلمات الحفل الغنائي، على خشبة المسرح بصحبة آلة العود والفرقة الفنية المكوّنة من عازفين على الأورغ والدرامز والكمان.

جديرٌ بالذكر أن مهرجان هذا العام يحتوي على عديد من المعارض، أهمها: معرض الزيتون، والأسر المنتجة، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الصحة، ومعرض هيئة السياحة والتراث والوطني، ومشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوّار المهرجان، يومياً بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساءً في مقر المهرجان، إضافة الى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة "ضيف المهرجان".