النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

إقبال جماهيري في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف

فرقة "الأوركيد" الترفيهية قدمت عدداً من الفقرات الإبداعية

شهد المهرجان الدولي لزيتون الجوف "12"، المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار "زيتوننا ثروة"، في أول أيامه، حضوراً لافتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمّه من فعاليات ومعارض متنوّعة.

شهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها، التي أصبحت هوية للمنطقة ذات أبعاد إستراتيجية بين المزارعين، على عديد من الفوائد التي كشفتها الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خواص لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان.

واشتملت المحاضرة تفصيلاً على شروحات لعديد من الجوانب والخصائص المتوافرة في ثمرة الزيتون الغنيّة بالمعادن الضروريّة لصحة الجسم، وما تكتنزه من فيتامينات مهمّة لصحة الجسم، كفيتامين (A,B,K)، إضافة لكونها مدعّمة بالأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة وتحتوي أيضاً على "حمض الأوليك" أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزّز من إمكاناته الوقائية والمناعية.

ويعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب.

وعلى مسرح الفعاليات قدّمت فرقة "الأوركيد" الترفيهية، عدداً من الفقرات الإبداعية، والأناشيد؛ تفاعل وشارك فيها الأطفال.

كما أقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة، شارك فيها الشباب المتحاشد لجنبات مسرح هيئة الشباب والرياضة المشارك بالمهرجان.

وقرعت أجراس الفن والوصلات الموسيقية، في مسرح الغناء الذي توافدت عليه الجماهير لحضور أولى ليالي "الطرب والغناء" على أرض الزيتون، في الأمسية الفنية التي أحياها الفنان بدر فتيني؛ والفنان ريان المدلول؛ ضمن أولى الفعاليات التي أُطلقت هذا العام في المهرجان الدولي "12" لزيتون الجوف.. وذلك بعد 11 عاماً من إعلان أمانة المنطقة اطلاق نسختها الأولى في عام 2008م.

وشارك الجمهور مع الفنانين في ترديد جانب من كلمات الحفل الغنائي، على خشبة المسرح بصحبة آلة العود والفرقة الفنية المكوّنة من عازفين على الأورغ والدرامز والكمان.

جديرٌ بالذكر أن مهرجان هذا العام يحتوي على عديد من المعارض، أهمها: معرض الزيتون، والأسر المنتجة، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الصحة، ومعرض هيئة السياحة والتراث والوطني، ومشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوّار المهرجان، يومياً بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساءً في مقر المهرجان، إضافة الى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة "ضيف المهرجان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إقبال جماهيري في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف
سبق

شهد المهرجان الدولي لزيتون الجوف "12"، المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار "زيتوننا ثروة"، في أول أيامه، حضوراً لافتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمّه من فعاليات ومعارض متنوّعة.

شهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها، التي أصبحت هوية للمنطقة ذات أبعاد إستراتيجية بين المزارعين، على عديد من الفوائد التي كشفتها الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خواص لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان.

واشتملت المحاضرة تفصيلاً على شروحات لعديد من الجوانب والخصائص المتوافرة في ثمرة الزيتون الغنيّة بالمعادن الضروريّة لصحة الجسم، وما تكتنزه من فيتامينات مهمّة لصحة الجسم، كفيتامين (A,B,K)، إضافة لكونها مدعّمة بالأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة وتحتوي أيضاً على "حمض الأوليك" أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزّز من إمكاناته الوقائية والمناعية.

ويعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب.

وعلى مسرح الفعاليات قدّمت فرقة "الأوركيد" الترفيهية، عدداً من الفقرات الإبداعية، والأناشيد؛ تفاعل وشارك فيها الأطفال.

كما أقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة، شارك فيها الشباب المتحاشد لجنبات مسرح هيئة الشباب والرياضة المشارك بالمهرجان.

وقرعت أجراس الفن والوصلات الموسيقية، في مسرح الغناء الذي توافدت عليه الجماهير لحضور أولى ليالي "الطرب والغناء" على أرض الزيتون، في الأمسية الفنية التي أحياها الفنان بدر فتيني؛ والفنان ريان المدلول؛ ضمن أولى الفعاليات التي أُطلقت هذا العام في المهرجان الدولي "12" لزيتون الجوف.. وذلك بعد 11 عاماً من إعلان أمانة المنطقة اطلاق نسختها الأولى في عام 2008م.

وشارك الجمهور مع الفنانين في ترديد جانب من كلمات الحفل الغنائي، على خشبة المسرح بصحبة آلة العود والفرقة الفنية المكوّنة من عازفين على الأورغ والدرامز والكمان.

جديرٌ بالذكر أن مهرجان هذا العام يحتوي على عديد من المعارض، أهمها: معرض الزيتون، والأسر المنتجة، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الصحة، ومعرض هيئة السياحة والتراث والوطني، ومشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوّار المهرجان، يومياً بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساءً في مقر المهرجان، إضافة الى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة "ضيف المهرجان".

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:28 PM

إقبال جماهيري في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف

فرقة "الأوركيد" الترفيهية قدمت عدداً من الفقرات الإبداعية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
1
1,073

شهد المهرجان الدولي لزيتون الجوف "12"، المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار "زيتوننا ثروة"، في أول أيامه، حضوراً لافتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمّه من فعاليات ومعارض متنوّعة.

شهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها، التي أصبحت هوية للمنطقة ذات أبعاد إستراتيجية بين المزارعين، على عديد من الفوائد التي كشفتها الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خواص لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان.

واشتملت المحاضرة تفصيلاً على شروحات لعديد من الجوانب والخصائص المتوافرة في ثمرة الزيتون الغنيّة بالمعادن الضروريّة لصحة الجسم، وما تكتنزه من فيتامينات مهمّة لصحة الجسم، كفيتامين (A,B,K)، إضافة لكونها مدعّمة بالأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة وتحتوي أيضاً على "حمض الأوليك" أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزّز من إمكاناته الوقائية والمناعية.

ويعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب.

وعلى مسرح الفعاليات قدّمت فرقة "الأوركيد" الترفيهية، عدداً من الفقرات الإبداعية، والأناشيد؛ تفاعل وشارك فيها الأطفال.

كما أقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة، شارك فيها الشباب المتحاشد لجنبات مسرح هيئة الشباب والرياضة المشارك بالمهرجان.

وقرعت أجراس الفن والوصلات الموسيقية، في مسرح الغناء الذي توافدت عليه الجماهير لحضور أولى ليالي "الطرب والغناء" على أرض الزيتون، في الأمسية الفنية التي أحياها الفنان بدر فتيني؛ والفنان ريان المدلول؛ ضمن أولى الفعاليات التي أُطلقت هذا العام في المهرجان الدولي "12" لزيتون الجوف.. وذلك بعد 11 عاماً من إعلان أمانة المنطقة اطلاق نسختها الأولى في عام 2008م.

وشارك الجمهور مع الفنانين في ترديد جانب من كلمات الحفل الغنائي، على خشبة المسرح بصحبة آلة العود والفرقة الفنية المكوّنة من عازفين على الأورغ والدرامز والكمان.

جديرٌ بالذكر أن مهرجان هذا العام يحتوي على عديد من المعارض، أهمها: معرض الزيتون، والأسر المنتجة، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الصحة، ومعرض هيئة السياحة والتراث والوطني، ومشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوّار المهرجان، يومياً بعد صلاة العصر حتى الساعة 11 مساءً في مقر المهرجان، إضافة الى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة "ضيف المهرجان".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,781
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,451
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,619
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,567

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة