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القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض

تم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض
سبق

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
05:01 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:10 PM

القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض

تم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,269

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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