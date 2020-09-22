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"الليرة" التركية تواصل الانهيار وتسجل هبوطاً قياسياً

وسط احتمالات لرفع البنك المركزي بأنقرة سعر الفائدة

واصلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، انهيارها أمام الدولار مسجلة انخفاضاً قياسياً، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحسب رويترز كانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

الليرة التركية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الليرة" التركية تواصل الانهيار وتسجل هبوطاً قياسياً
سبق

واصلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، انهيارها أمام الدولار مسجلة انخفاضاً قياسياً، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحسب رويترز كانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:34 AM

"الليرة" التركية تواصل الانهيار وتسجل هبوطاً قياسياً

وسط احتمالات لرفع البنك المركزي بأنقرة سعر الفائدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، انهيارها أمام الدولار مسجلة انخفاضاً قياسياً، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للحد من تراجع العملة.

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحسب رويترز كانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

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