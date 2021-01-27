241 مدرسة بجدة تنضم لمشروع "بوابة المستقبل" لمواكبة برامج التحول الرقمي

"الوافي": جارٍ استكمال تطبيق البرنامج بالمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية

أعلن مدير إدارة التخطيط والمعلومات بتعليم جدة خليل الوافي أنه تم اعتماد تطبيق برنامج "بوابة المستقبل" بـ154 مدرسة جديدة مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني قبل نحو ثلاثة أسابيع؛ ليصبح العدد الإجمالي 241 مدرسة بنين وبنات على مستوى مدارس تعليم جدة.

و أكد "الوافي" أن ذلك يأتي في إطار التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في القطاعات والخدمات كافة اعتمادًا على أهم الركائز والمبادرات التي تتوافق مع "رؤية السعودية 2030" نحو التحوُّل الرقمي الوطني للمملكة؛ إذ تولي وزارة التعليم اهتمامها لدعم وتعزيز التوجهات المستقبلية لبناء منظومة تقنية، تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية.

وقال "الوافي" أنه يجري حاليًا استكمال تطبيق البرنامج في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وحول التكامل والشراكات التي تدفع بالبرنامج نحو النجاح أوضح أن الشركاء داخل الإدارة العامة للتعليم يقومون بأدوارهم المهمة والفاعلة؛ إذ تتولى إدارة التدريب التربوي مهام التدريب لمسؤولي التحول الرقمي، فيما تتابع إدارة تقنية المعلومات تجهيز المدارس بدوائر الربط الشبكي والإنترنت بالتنسيق مع الشركة الموفرة للخدمة، في حين تقوم إدارة التجهيزات المدرسية بمتابعة تركيب الأجهزة، إلى جانب دور إدارة الإعلام التربوي في نشر ثقافة التحول الرقمي، ورصد إنجازات الميدان التربوي والمدارس في هذا المجال.

وتابع "الوافي" قائلاً: بخصوص الشركات الخارجية فإن هناك برنامج تدريب نوعي بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية، يستهدف تدريب المعلمين والمعلمات على تفعيل التقنية داخل الصف الدراسي "زمالة مسك للمعلمين". ويستمر التدريب 10 أسابيع كل يوم سبت. وفي نهاية البرنامج يقدم كل متدرب ومتدربة ملف إنجاز خاصًّا بما تلقاه من تدريب، ومدى التأثير والاستفادة التي ستعزز وتطور الأداء بشكل فاعل وإبداعي تحقيقًا لأهداف التحول الرقمي في ظل رؤية السعودية 2030. مؤكدًا أن الدخول إلى البوابة الرقمية سيمكِّن المعلم والمعلمة من الوصول إلى مصادر تعليم أكبر وأشمل، وسيرفع مهنية العملية التعليمية لوجود عنصر التحفيز والتفاعل؛ إذ يشكل العنصر البشري المحور الأساس في نجاح البرنامج، فيما ستعمل التقنية على الاستفادة القصوى من قدراته ومهاراته.