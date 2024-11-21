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"الحصيني" عن طقس نهاية الأسبوع: أجواء باردة

حالة ماطرة من السبت تؤثر على مناطق عدة بالمملكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة تشهد طقساً بارداً ليلاً، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الطقس المتوقع لإجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس من 24/ 3/ 1441هـ إلى يوم السبت 26/ 3/ 1441هـ طقس بارد ليلاً معتدل إلى لطيفة نهاراً على معظم مناطق المملكة تزداد البرودة في البر.

وفي مكة وجازان والمحافظات التابعة لها التي على شريط البحر يميل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.

وأضاف: من السبت حالة ممطرة متوقعة بإذن الله على أجزاء من مناطق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار أجواء باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" عن طقس نهاية الأسبوع: أجواء باردة
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة تشهد طقساً بارداً ليلاً، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الطقس المتوقع لإجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس من 24/ 3/ 1441هـ إلى يوم السبت 26/ 3/ 1441هـ طقس بارد ليلاً معتدل إلى لطيفة نهاراً على معظم مناطق المملكة تزداد البرودة في البر.

وفي مكة وجازان والمحافظات التابعة لها التي على شريط البحر يميل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.

وأضاف: من السبت حالة ممطرة متوقعة بإذن الله على أجزاء من مناطق المملكة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:21 PM

"الحصيني" عن طقس نهاية الأسبوع: أجواء باردة

حالة ماطرة من السبت تؤثر على مناطق عدة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة تشهد طقساً بارداً ليلاً، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الطقس المتوقع لإجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس من 24/ 3/ 1441هـ إلى يوم السبت 26/ 3/ 1441هـ طقس بارد ليلاً معتدل إلى لطيفة نهاراً على معظم مناطق المملكة تزداد البرودة في البر.

وفي مكة وجازان والمحافظات التابعة لها التي على شريط البحر يميل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.

وأضاف: من السبت حالة ممطرة متوقعة بإذن الله على أجزاء من مناطق المملكة.

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