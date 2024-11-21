"الحصيني" عن طقس نهاية الأسبوع: أجواء باردة

حالة ماطرة من السبت تؤثر على مناطق عدة بالمملكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن أجواء المملكة تشهد طقساً بارداً ليلاً، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الطقس المتوقع لإجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس من 24/ 3/ 1441هـ إلى يوم السبت 26/ 3/ 1441هـ طقس بارد ليلاً معتدل إلى لطيفة نهاراً على معظم مناطق المملكة تزداد البرودة في البر.

وفي مكة وجازان والمحافظات التابعة لها التي على شريط البحر يميل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.

وأضاف: من السبت حالة ممطرة متوقعة بإذن الله على أجزاء من مناطق المملكة.