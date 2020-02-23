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المجلس الفرعي بمكة للجمعيات الأهلية يعقد "ملتقى الكيانات الوسيطة"

برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

عقد المجلس الفرعي بمنطقة مكة المكرمة، التابع لمجلس الجمعيات الأهلية، السبت، في جدة؛ "ملتقى الكيانات الوسيطة".

جاء ذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية، سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعدد كبير من المؤسسات الوسيطة التي استعرضت تجاربها العملية.

وتضطلع المؤسسات الوسيطة في القطاع الخيري، بعملية الربط بين المؤسسات، التي تضطلع بالمنح وتقديم الهبات المالية (الجهات المانحة)، والمنظمات والجمعيات الخيرية المستفيدة منها.

بالإضافة إلى دورها في حقل الخدمات الاجتماعية، والذي يرتكز على توزيع المبالغ المالية والمساعدات المهنية، لدعم الخدمات التي تقدمها جمعيات القطاع الثالث "غير الربحي".

وشهد الملتقى حضور رئيس المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سليمان موصلي، الذي أكد أهمية مخرجات "ملتقى الكيانات الوسيطة" التي أضحت أحد العوامل المستدامة لاستمرار عمل جمعيات القطاع الثالث غير الربحي، وهو ما يتواءم مع مستهدفات برنامج "التحول الوطني" أحد البرامج المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال عضو المجلس الرئيسي للجمعيات الأهلية السعودية، نائب رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله الغامدي: إن إقامة المجلس لملتقى "الكيانات الوسيطة" تأتي من باب تنمية عمل المؤسسات الوسيطة، خلال الاستفادة من عرض التجارب الرائدة.

وبيّن "الغامدي" أن مجلس الجمعيات الأهلية يسعى إلى تطوير وتمكين منظومة العمل الأهلي في المملكة؛ من خلال تقديم الدعم والمساندة، وإحداث التكامل داخل المنظومة وخارجها، والإسهام التنموي الفاعل، وتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة من خلال رؤى المجلس الثلاث؛ وهي "التمثيل، المرجعية، والتمكين".

المجلس الفرعي بمكة للجمعيات الأهلية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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المجلس الفرعي بمكة للجمعيات الأهلية يعقد "ملتقى الكيانات الوسيطة"
سبق

عقد المجلس الفرعي بمنطقة مكة المكرمة، التابع لمجلس الجمعيات الأهلية، السبت، في جدة؛ "ملتقى الكيانات الوسيطة".

جاء ذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية، سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعدد كبير من المؤسسات الوسيطة التي استعرضت تجاربها العملية.

وتضطلع المؤسسات الوسيطة في القطاع الخيري، بعملية الربط بين المؤسسات، التي تضطلع بالمنح وتقديم الهبات المالية (الجهات المانحة)، والمنظمات والجمعيات الخيرية المستفيدة منها.

بالإضافة إلى دورها في حقل الخدمات الاجتماعية، والذي يرتكز على توزيع المبالغ المالية والمساعدات المهنية، لدعم الخدمات التي تقدمها جمعيات القطاع الثالث "غير الربحي".

وشهد الملتقى حضور رئيس المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سليمان موصلي، الذي أكد أهمية مخرجات "ملتقى الكيانات الوسيطة" التي أضحت أحد العوامل المستدامة لاستمرار عمل جمعيات القطاع الثالث غير الربحي، وهو ما يتواءم مع مستهدفات برنامج "التحول الوطني" أحد البرامج المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال عضو المجلس الرئيسي للجمعيات الأهلية السعودية، نائب رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله الغامدي: إن إقامة المجلس لملتقى "الكيانات الوسيطة" تأتي من باب تنمية عمل المؤسسات الوسيطة، خلال الاستفادة من عرض التجارب الرائدة.

وبيّن "الغامدي" أن مجلس الجمعيات الأهلية يسعى إلى تطوير وتمكين منظومة العمل الأهلي في المملكة؛ من خلال تقديم الدعم والمساندة، وإحداث التكامل داخل المنظومة وخارجها، والإسهام التنموي الفاعل، وتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة من خلال رؤى المجلس الثلاث؛ وهي "التمثيل، المرجعية، والتمكين".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:18 PM

المجلس الفرعي بمكة للجمعيات الأهلية يعقد "ملتقى الكيانات الوسيطة"

برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقد المجلس الفرعي بمنطقة مكة المكرمة، التابع لمجلس الجمعيات الأهلية، السبت، في جدة؛ "ملتقى الكيانات الوسيطة".

جاء ذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية، سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعدد كبير من المؤسسات الوسيطة التي استعرضت تجاربها العملية.

وتضطلع المؤسسات الوسيطة في القطاع الخيري، بعملية الربط بين المؤسسات، التي تضطلع بالمنح وتقديم الهبات المالية (الجهات المانحة)، والمنظمات والجمعيات الخيرية المستفيدة منها.

بالإضافة إلى دورها في حقل الخدمات الاجتماعية، والذي يرتكز على توزيع المبالغ المالية والمساعدات المهنية، لدعم الخدمات التي تقدمها جمعيات القطاع الثالث "غير الربحي".

وشهد الملتقى حضور رئيس المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سليمان موصلي، الذي أكد أهمية مخرجات "ملتقى الكيانات الوسيطة" التي أضحت أحد العوامل المستدامة لاستمرار عمل جمعيات القطاع الثالث غير الربحي، وهو ما يتواءم مع مستهدفات برنامج "التحول الوطني" أحد البرامج المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال عضو المجلس الرئيسي للجمعيات الأهلية السعودية، نائب رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله الغامدي: إن إقامة المجلس لملتقى "الكيانات الوسيطة" تأتي من باب تنمية عمل المؤسسات الوسيطة، خلال الاستفادة من عرض التجارب الرائدة.

وبيّن "الغامدي" أن مجلس الجمعيات الأهلية يسعى إلى تطوير وتمكين منظومة العمل الأهلي في المملكة؛ من خلال تقديم الدعم والمساندة، وإحداث التكامل داخل المنظومة وخارجها، والإسهام التنموي الفاعل، وتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة من خلال رؤى المجلس الثلاث؛ وهي "التمثيل، المرجعية، والتمكين".

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