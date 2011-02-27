احتفل منصور بن إبراهيم النشوان بزواج ابنته " تهليل" على الشاب عاصم الرومي الأربعاء الماضي، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء .
"النشوان" يحتفل بزواج ابنته في الرياض
احتفل منصور بن إبراهيم النشوان بزواج ابنته " تهليل" على الشاب عاصم الرومي الأربعاء الماضي، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء .
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"النشوان" يحتفل بزواج ابنته في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-27
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:59 AM
"النشوان" يحتفل بزواج ابنته في الرياض
احتفل منصور بن إبراهيم النشوان بزواج ابنته " تهليل" على الشاب عاصم الرومي الأربعاء الماضي، في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء .
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