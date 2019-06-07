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‏‫أمانة العاصمة المقدسة تشكل لجنة للتحقيق حول فقرة الفرقة الفنية والموسيقى باحتفالات العيد

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانًا عن فقرة ضمن احتفالات العيد إثارة الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن أمين العاصمة المقدسة قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.

وتفصيلاً قالت: بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد ..

عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة.

وحيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة على الرغم من تأكيدنا إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها.

وبناء على ذلك فقد أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

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‏‫أمانة العاصمة المقدسة تشكل لجنة للتحقيق حول فقرة الفرقة الفنية والموسيقى باحتفالات العيد
سبق

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانًا عن فقرة ضمن احتفالات العيد إثارة الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن أمين العاصمة المقدسة قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.

وتفصيلاً قالت: بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد ..

عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة.

وحيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة على الرغم من تأكيدنا إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها.

وبناء على ذلك فقد أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:25 AM

‏‫أمانة العاصمة المقدسة تشكل لجنة للتحقيق حول فقرة الفرقة الفنية والموسيقى باحتفالات العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,482

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانًا عن فقرة ضمن احتفالات العيد إثارة الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة أن أمين العاصمة المقدسة قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.

وتفصيلاً قالت: بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تضمن مشاركة أحد الفرق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد ..

عليه نوضح للعموم أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة.

وحيث إن الجهة القائمة على اختيار فقرات الحفل لم توفق في اختيار هذه الفقرة على الرغم من تأكيدنا إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها.

وبناء على ذلك فقد أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

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