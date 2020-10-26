جناح "هنقرستيشن" بمهرجان Rush يستقبل أكثر من 45 ألف زائر

استضاف كذلك أبطال فريق Power لمنافسة ومقابلة مشجعيهم

حظي جناح "هنقرستيشن" داخل مهرجان Rush المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 26 أكتوبر باهتمام وتفاعل كبيرين من قبل زوار المهرجان، حيث يستقبل الجناح يوميًا آلاف من الزوار الذين يستمتعون بمختلف ألعاب التحدي الإلكترونية.

ومن داخل الجناح قالت بشاير الجندان مشرف الاتصالات التسويقية في هنقرستيشن: إن جناح هنقرستيشن نجح في إتاحة الفرصة للمهتمين بهذه الألعاب بمقابلة أعضاء فريق Power داخل الجناح يوميًا واللعب معهم ومنافستهم في أجواء حقيقية وحماس كبير، وذلك ضمن تعاون ناجح بين شركة هنقرستيشن وفريق Power الذي يعد من أكبر الفرق للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط، مبينة أن الهدف من هذه الخطوة هو استقطاب فئة الشباب والمهتمين بالمهرجان للحضور والاستمتاع بالفعاليات وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة أبطالهم ومنافستهم واللعب معهم في أجواء حماسية، وأوضحت أن الجناح قدّم لزواره طوال فترة المهرجان العديد من الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى إقامة التحدي بين اللاعبين والزوار، كما تم رصد عدد من الجوائز للفائزين.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021م، ستُختتم فعاليات مهرجان Rush الذي انطلق الجمعة الماضية بموسم الرياض، بحضور آلاف اللاعبين في مجال الألعاب الإلكترونية. ويشهد المهرجان هذا العام إقبالًا كبيرًا من الزائرين، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن نفاد كميات التذاكر الخاصة بالمهرجان فور انطلاقه في يومه الأول.

وتميز المهرجان هذا العام بإقامة بطولات متعددة بين فرق محلية وعالمية،حيث حصلت الفرق الفائزة على جوائز ومبالغ قيمة، وخلال فعاليات المهرجان قدمت الفرق المشاركة العديد من العروض التي نالت استحسان الزوار، وحرص المنظمون على إقامة متجر كبير في واجهة المهرجان؛ ليتمكّن الزوار والأسر من الاستمتاع بالتسوق طوال فترة المهرجان.