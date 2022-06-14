1000% ارتفاع في عجز الحساب الجاري التركي

ارتفع خلال أبريل إلى 5 مليارات و62 مليون دولار

للشهر الخامس على التوالي سجل الحساب الجاري بميزان المدفوعات التركي عجزًا كبيرًا؛ حيث كشف البنك المركزي التركي الستار عن معطيات ميزان المدفوعات الخاصة بشهر أبريل 2020، ليظهر فيها بوضوح استمرار عجز الحساب الجاري في تركيا للشهر الخامس على التوالي.

التقرير كشف أن العجز الجاري ارتفع خلال أبريل الماضي إلى 5 مليارات و62 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان عند مستوى 459 مليون دولار أمريكي خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1000%؛ لافتًا إلى أن السندات التركية التي باعها المستثمرون الأجانب بلغت مليارًا و860 مليون دولار أمريكي.

وبحسب "زمان" التركية فإنه في مايو الماضي بلغ عجز الحساب الجاري في تركيا 4.8 مليارات دولار.

التقرير أوضح أن إجمالي عجز المعاملات الجارية خلال 12 شهرًا الأخيرة بلغ 3 مليارات و291 مليون دولار أمريكي؛ بينما بلغت القيمة الإجمالية للعجز الجاري خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 12.8 مليار دولار؛ بينما كانت القيمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 885 مليون دولار أمريكي فقط.

أما عن التجارة الخارجية؛ فقد سجل عجز ميزان التجارة الخارجية زيادة بنسبة مليارين و279 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتصل إلى 3 مليارات و810 ملايين دولار أمريكي.

بينما سجل قطاع الخدمات عجزًا بقيمة 240 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بتسجيله فائضًا بقيمة مليارين و333 مليون دولار أمريكي خلال الشهر نفسه من عام 2019.

أما المعاملات الجارية، بعيدًا عن معاملات الطاقة والذهب؛ فقد سجلت عجزًا بقيمة 3 مليارات و315 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن سجلت فائضًا بقيمة 3 مليارات و257 مليون دولار أمريكي خلال الشهر نفسه من العام الماضي.