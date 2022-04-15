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الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"

عبر باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"
سبق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:54 PM

الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"

عبر باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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