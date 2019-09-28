بالصور .. أبناء "إنسان" يحتفون باليوم الوطني للمملكة 89

خلال حفل تخلله فقرات منوعة

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حفلاً بهيجًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي، بحضور مدير عام الجمعية، صالح بن عبدالله اليوسف، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، ومشرفي البرامج والأندية بالجمعية، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي، وشارك في الحفل قرابة 100 من الأبناء متوشحين باللون الأخضر، وأعلام المملكة والشعارات الوطنية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، وآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أحد الأبناء المشاركين كلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه بالاحتفاء باليوم الوطني، وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني.

وأبان أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم، ومجددين وفاءهم لهذا الوطن المعطاء، مضيفاً: أن "هذه المناسبة من أسعد اللحظات بهجة وسرورًا إلى نفوسنا، حيث أن الوطن هو أغلى ما يملكه الإنسان، ونحن بحمد الله وفضله ننعم برغد من العيش والحياة الكريمة، وتوفير كافة وسائل الراحة والرخاء، وفرحنا ليس مقتصرًا من أجل الاحتفال بذكرى تاريخية، بل هو نابع من الشعور الداخلي بوجود الأمان والطمأنينة، ومحفزاً لمواصلة مسيرة الإنجاز والإرث المجيد الذي خلفه الآباء والأجداد لرفعة مكانة هذا الوطن الغالي".

تلا ذلك عرض فيلم الجمعية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89، استعرض من خلاله مسيرة التوحيد منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله، والإنجازات العظيمة التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.

وتوالت فقرات الحفل حيث قدمت مسرحية وطنية تحاكي المناسبة الوطنية العزيزة، ثم قدمت فقرات إنشادية وطنية تحث على حب الوطن والانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات الداعمة لحفل الجمعية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، والتقاط الصور التذكارية.

كما أقيم على هامش الحفل، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والترويحية، حيث أقيم دوري في كرة القدم بين أبناء إنسان حمل اسم (همة حتى القمة)، إضافة إلى مجموعة من الألعاب الشيقة، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية.

جدير بالذكر أن الجمعية أقامت أيضًا حفلات بمناسبة اليوم الوطني في مختلف فروعها والإدارة العامة؛ احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وتهدف "إنسان" من تنظيم حفلات اليوم الوطني إلى دمج أبنائها في المجتمع وترسيخ الوطنية في نفوسهم، وتعزيز الحس الوطني واللحمة الوطنية لديهم، وتعبيرًا عن الوفاء لهذا الوطن المعطاء والولاء للقيادة الحكيمة، وتجسيدًا للانتماء لهذه الأرض المباركة.