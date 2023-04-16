بمداخل نجران.. فحص أكثر من 290 ألف شخص بنقاط الفرز البصري

ضمن الإجراءات الاحترازية للصحة للوقاية من كورونا

قامت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل منطقة نجران، ونقطة الفرز أمام مستشفى الملك خالد على طريق الملك عبدالعزيز؛ بفحص 289,875 شخصًا منذُ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد.



وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين ،والبعد عن التجمعات،والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.



وتواصل صحة نجران تكثيف إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية، وتنفيذ الجولات الإشرافية على مساكن العمالة الوافدة في مختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها للتأكد من سلامتهم وتقييم الإجراءات الصحية المتخذة في مساكنهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).