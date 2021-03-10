مدير تجارة عسير يبحث مع مدير الهلال الأحمر التعاون المشترك

استقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير أنور محمد الشمراني، بمكتبه، اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد عبد الله الشهري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من المجالات المشتركة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير عسير بتفعيل التنسيق الأفقي واعتماده أساسًا للعملية التنموية بين جميع الجهات الحكومية بالمنطقة.