النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة

"الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد

سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة.


الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة
سبق

سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة.


18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:03 AM

موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة

"الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
0
86

سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,296

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة