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"صحة الرياض" تدعم مستشفى عفيف بكوادر طبية بتخصصات عدة

تواصلاً لجهودها الهادفة إلى التوسع في الخدمات الصحية بالمنطقة

دعّمت صحة الرياض مستشفى عفيف العام بعدد من الأطباء، حيث شمل الدعم: طبيباً استشارياً في تخصص الأمراض النفسية والعصبية واستشارياً في طب الأسرة وطبيباً في تخصص طب الأسرة وعدد 5 أطباء مقيمين.


وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "صحة الرياض" الهادفة إلى التوسع في الخدمات الصحية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية الطرفية من خلال التوسع في عدد من الخدمات الطبية كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين والمستفيدين من هذه المرافق الصحية.


كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة عفيف خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م (190,566) مستفيدًا، حيث قدّم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد (93990) مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (34) مركزًا صحيًا (104869) مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان والذي تم تشغيله مطلع العام الحالي (707) مستفيدين.

صحة الرياض مستشفى عفيف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تدعم مستشفى عفيف بكوادر طبية بتخصصات عدة
سبق

دعّمت صحة الرياض مستشفى عفيف العام بعدد من الأطباء، حيث شمل الدعم: طبيباً استشارياً في تخصص الأمراض النفسية والعصبية واستشارياً في طب الأسرة وطبيباً في تخصص طب الأسرة وعدد 5 أطباء مقيمين.


وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "صحة الرياض" الهادفة إلى التوسع في الخدمات الصحية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية الطرفية من خلال التوسع في عدد من الخدمات الطبية كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين والمستفيدين من هذه المرافق الصحية.


كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة عفيف خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م (190,566) مستفيدًا، حيث قدّم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد (93990) مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (34) مركزًا صحيًا (104869) مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان والذي تم تشغيله مطلع العام الحالي (707) مستفيدين.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
11:43 AM

"صحة الرياض" تدعم مستشفى عفيف بكوادر طبية بتخصصات عدة

تواصلاً لجهودها الهادفة إلى التوسع في الخدمات الصحية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعّمت صحة الرياض مستشفى عفيف العام بعدد من الأطباء، حيث شمل الدعم: طبيباً استشارياً في تخصص الأمراض النفسية والعصبية واستشارياً في طب الأسرة وطبيباً في تخصص طب الأسرة وعدد 5 أطباء مقيمين.


وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "صحة الرياض" الهادفة إلى التوسع في الخدمات الصحية للمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية الطرفية من خلال التوسع في عدد من الخدمات الطبية كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين والمستفيدين من هذه المرافق الصحية.


كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة عفيف خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م (190,566) مستفيدًا، حيث قدّم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد (93990) مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (34) مركزًا صحيًا (104869) مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان والذي تم تشغيله مطلع العام الحالي (707) مستفيدين.

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