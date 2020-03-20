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"الخضيري": يجب الالتزام بالبقاء في المنازل وأخذ العظة من تجارب تجاهل التعليمات

شدَّد على ضرورة تقوية المناعة للجسم

طالب الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، بضرورة البقاء في المنازل، وتحمُّل الصعاب والصبر؛ كي نسهم جميعًا في الحد من انتشار فيروس كورونا، وكبح جماحه.. داعيًا بعد تسجيل ٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية، إلى أخذ العظة والاعتبار، وأخذ الدروس من مشاهدات رئيس الصليب الأحمر الصيني في إيطاليا الخاصة بعدم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي الذي وصفه بغير الجاد.

وتفصيلاً، كتب "الخضيري" تغريدة من حسابه بتويتر: "بعد تسجيل ٧٠ حالة جديدة، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية.. فلنعتبر ونستفِد من نصيحة رئيس الصليب الأحمر الصيني وهو يتحدث عن مشاهداته في إيطاليا. لنبقَ في بيوتنا، ونتحمل الصعاب، ونصبر ونضحِ؛ لكي تتناقص هذه الحالات، وتتجه نحو الانحسار، ولا نستهتر بالتعليمات، ولا نتهاون في دورنا المهم لمنع الانتشار".

وعن أحد أهم أسباب الوفيات في إيطاليا وغيرها أوضح "الخضيري" أنها محدودية أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية، حتى في حال وجود مستشفيات ميدانية مؤقتة. وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يصر البعض على عدم البقاء في المنزل واحترام الأنظمة للحفاظ على أرواح أفراد أسرته ومَن حوله إذا كان لديه أنانية تجاه مجتمعه؟".

وعن كيفية تقوية المناعة الذاتية أشار الدكتور "الخضيري" إلى مقال نشرته "هارفارد" بعنوان (كيف تقوي مناعتك؟)، وأبرز التوصيات فيه كانت التوقف عن التدخين والكحول، وتناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، والفيتامينات إذا كنت لا تأكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر، والنوم جيدًا، والدوام على الرياضة، وغسل يديك قبل الوجبات.

يُذكر أن مما قاله رئيس الصليب الأحمر الصيني عن مشاهداته في إيطاليا من عدم الالتزام الجدي بالحجر الصحي المنزلي: إن وسائل المواصلات ما زالت تعمل، والناس تتجول في أنحاء المدينة، ويتجمعون في الفنادق، ولا يلتزمون بالنظافة والحماية الشخصية.. مشددًا على ضرورة إيقاف كل الأنشطة الاقتصادية وجميع أشكال التقارب الاجتماعي، وأن يبقى الجميع في منازلهم، وأن يكون الجميع مستعدين للتضحية من أجل الآخرين. مؤكدًا أن حياة الجميع هي أهم شيء نملكه الآن.

ولفت المسؤول الصيني إلى أنه كان لا بد من مرور شهر كامل على الإغلاق التام لمدينة ووهان الصينية، وبعد ذلك يتم العناية بالمرضى والمنومين في المستشفيات؛ وبالتالي الوصول للتحكم في المرض.

فيروس كورونا الجديد الدكتور فهد الخضيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": يجب الالتزام بالبقاء في المنازل وأخذ العظة من تجارب تجاهل التعليمات
سبق

طالب الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، بضرورة البقاء في المنازل، وتحمُّل الصعاب والصبر؛ كي نسهم جميعًا في الحد من انتشار فيروس كورونا، وكبح جماحه.. داعيًا بعد تسجيل ٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية، إلى أخذ العظة والاعتبار، وأخذ الدروس من مشاهدات رئيس الصليب الأحمر الصيني في إيطاليا الخاصة بعدم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي الذي وصفه بغير الجاد.

وتفصيلاً، كتب "الخضيري" تغريدة من حسابه بتويتر: "بعد تسجيل ٧٠ حالة جديدة، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية.. فلنعتبر ونستفِد من نصيحة رئيس الصليب الأحمر الصيني وهو يتحدث عن مشاهداته في إيطاليا. لنبقَ في بيوتنا، ونتحمل الصعاب، ونصبر ونضحِ؛ لكي تتناقص هذه الحالات، وتتجه نحو الانحسار، ولا نستهتر بالتعليمات، ولا نتهاون في دورنا المهم لمنع الانتشار".

وعن أحد أهم أسباب الوفيات في إيطاليا وغيرها أوضح "الخضيري" أنها محدودية أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية، حتى في حال وجود مستشفيات ميدانية مؤقتة. وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يصر البعض على عدم البقاء في المنزل واحترام الأنظمة للحفاظ على أرواح أفراد أسرته ومَن حوله إذا كان لديه أنانية تجاه مجتمعه؟".

وعن كيفية تقوية المناعة الذاتية أشار الدكتور "الخضيري" إلى مقال نشرته "هارفارد" بعنوان (كيف تقوي مناعتك؟)، وأبرز التوصيات فيه كانت التوقف عن التدخين والكحول، وتناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، والفيتامينات إذا كنت لا تأكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر، والنوم جيدًا، والدوام على الرياضة، وغسل يديك قبل الوجبات.

يُذكر أن مما قاله رئيس الصليب الأحمر الصيني عن مشاهداته في إيطاليا من عدم الالتزام الجدي بالحجر الصحي المنزلي: إن وسائل المواصلات ما زالت تعمل، والناس تتجول في أنحاء المدينة، ويتجمعون في الفنادق، ولا يلتزمون بالنظافة والحماية الشخصية.. مشددًا على ضرورة إيقاف كل الأنشطة الاقتصادية وجميع أشكال التقارب الاجتماعي، وأن يبقى الجميع في منازلهم، وأن يكون الجميع مستعدين للتضحية من أجل الآخرين. مؤكدًا أن حياة الجميع هي أهم شيء نملكه الآن.

ولفت المسؤول الصيني إلى أنه كان لا بد من مرور شهر كامل على الإغلاق التام لمدينة ووهان الصينية، وبعد ذلك يتم العناية بالمرضى والمنومين في المستشفيات؛ وبالتالي الوصول للتحكم في المرض.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:57 PM

"الخضيري": يجب الالتزام بالبقاء في المنازل وأخذ العظة من تجارب تجاهل التعليمات

شدَّد على ضرورة تقوية المناعة للجسم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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9,242

طالب الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، بضرورة البقاء في المنازل، وتحمُّل الصعاب والصبر؛ كي نسهم جميعًا في الحد من انتشار فيروس كورونا، وكبح جماحه.. داعيًا بعد تسجيل ٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية، إلى أخذ العظة والاعتبار، وأخذ الدروس من مشاهدات رئيس الصليب الأحمر الصيني في إيطاليا الخاصة بعدم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي الذي وصفه بغير الجاد.

وتفصيلاً، كتب "الخضيري" تغريدة من حسابه بتويتر: "بعد تسجيل ٧٠ حالة جديدة، ارتبط معظمها بمناسبات اجتماعية.. فلنعتبر ونستفِد من نصيحة رئيس الصليب الأحمر الصيني وهو يتحدث عن مشاهداته في إيطاليا. لنبقَ في بيوتنا، ونتحمل الصعاب، ونصبر ونضحِ؛ لكي تتناقص هذه الحالات، وتتجه نحو الانحسار، ولا نستهتر بالتعليمات، ولا نتهاون في دورنا المهم لمنع الانتشار".

وعن أحد أهم أسباب الوفيات في إيطاليا وغيرها أوضح "الخضيري" أنها محدودية أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية، حتى في حال وجود مستشفيات ميدانية مؤقتة. وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم لماذا يصر البعض على عدم البقاء في المنزل واحترام الأنظمة للحفاظ على أرواح أفراد أسرته ومَن حوله إذا كان لديه أنانية تجاه مجتمعه؟".

وعن كيفية تقوية المناعة الذاتية أشار الدكتور "الخضيري" إلى مقال نشرته "هارفارد" بعنوان (كيف تقوي مناعتك؟)، وأبرز التوصيات فيه كانت التوقف عن التدخين والكحول، وتناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والحفاظ على وزن مثالي وضغط وسكر معتدل، والفيتامينات إذا كنت لا تأكل الفاكهة والخضار، وتجنب السهر، والنوم جيدًا، والدوام على الرياضة، وغسل يديك قبل الوجبات.

يُذكر أن مما قاله رئيس الصليب الأحمر الصيني عن مشاهداته في إيطاليا من عدم الالتزام الجدي بالحجر الصحي المنزلي: إن وسائل المواصلات ما زالت تعمل، والناس تتجول في أنحاء المدينة، ويتجمعون في الفنادق، ولا يلتزمون بالنظافة والحماية الشخصية.. مشددًا على ضرورة إيقاف كل الأنشطة الاقتصادية وجميع أشكال التقارب الاجتماعي، وأن يبقى الجميع في منازلهم، وأن يكون الجميع مستعدين للتضحية من أجل الآخرين. مؤكدًا أن حياة الجميع هي أهم شيء نملكه الآن.

ولفت المسؤول الصيني إلى أنه كان لا بد من مرور شهر كامل على الإغلاق التام لمدينة ووهان الصينية، وبعد ذلك يتم العناية بالمرضى والمنومين في المستشفيات؛ وبالتالي الوصول للتحكم في المرض.

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