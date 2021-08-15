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الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

رئيس لجنة المصالحة يؤكد: "غني" ورط أفغانستان

أعلن رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، وقال إنه ورط أفعانستان وورط الشعب في هذه الحالة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز"، اليوم الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما إن "غني" غادر البلاد برفقة كبار مساعديه.
من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الأفغانية صحة تقارير صحفية مفادها أن "غني" توجه إلى طاجيكستان.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن "غني" من طاجيكستان سيتوجه إلى دولة ثالثة.
وأكدت السفارة الروسية في أفغانستان تلقيها معلومات عن فرار "غني" من القصر الرئاسي.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، في وقت سابق من اليوم أن غني سلم المسؤولية عن تسوية النزاع في البلاد إلى الزعماء السياسيين، مؤكدًا أن وفدًا من حكومة كابول سيتوجه إلى الدوحة غدًا لإجراء محادثات مع "طالبان".
وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

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الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان
سبق

أعلن رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، وقال إنه ورط أفعانستان وورط الشعب في هذه الحالة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز"، اليوم الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما إن "غني" غادر البلاد برفقة كبار مساعديه.
من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الأفغانية صحة تقارير صحفية مفادها أن "غني" توجه إلى طاجيكستان.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن "غني" من طاجيكستان سيتوجه إلى دولة ثالثة.
وأكدت السفارة الروسية في أفغانستان تلقيها معلومات عن فرار "غني" من القصر الرئاسي.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، في وقت سابق من اليوم أن غني سلم المسؤولية عن تسوية النزاع في البلاد إلى الزعماء السياسيين، مؤكدًا أن وفدًا من حكومة كابول سيتوجه إلى الدوحة غدًا لإجراء محادثات مع "طالبان".
وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:34 PM

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

رئيس لجنة المصالحة يؤكد: "غني" ورط أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، وقال إنه ورط أفعانستان وورط الشعب في هذه الحالة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز"، اليوم الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما إن "غني" غادر البلاد برفقة كبار مساعديه.
من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الأفغانية صحة تقارير صحفية مفادها أن "غني" توجه إلى طاجيكستان.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن "غني" من طاجيكستان سيتوجه إلى دولة ثالثة.
وأكدت السفارة الروسية في أفغانستان تلقيها معلومات عن فرار "غني" من القصر الرئاسي.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، في وقت سابق من اليوم أن غني سلم المسؤولية عن تسوية النزاع في البلاد إلى الزعماء السياسيين، مؤكدًا أن وفدًا من حكومة كابول سيتوجه إلى الدوحة غدًا لإجراء محادثات مع "طالبان".
وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

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