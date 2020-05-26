وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات.

شفاء 685 حالة من كورونا في الكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-26 سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات. وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 12:38 PM

شفاء 685 حالة من كورونا في الكويت ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات





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سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.