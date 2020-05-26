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شفاء 685 حالة من كورونا في الكويت

ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات

سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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شفاء 685 حالة من كورونا في الكويت
سبق

سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:38 PM

شفاء 685 حالة من كورونا في الكويت

ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الكويت 685 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7306 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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