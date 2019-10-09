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رينارد: ليس لدينا أعذار.. سنمحو الصورة السيئة وننتصر

أكد جاهزية الأخضر .. وطالب بالدعم الجماهيري

أكد إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ أهمية مواجهة الغد أمام منتخب سنغافورة في التصفيات الآسيوية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: "أهمية المباراة تكمن في أنها على أرضنا، وأمام متصدر المجموعة".

وعن رأيه في المنتخب السنغافوري قال: "قرأنا خصمنا جيداً، ويجب أن نمحو الصورة السيئة ونعيد رسم البسمة على وجوه جماهيرنا".

وأضاف: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ إحداهما رسمية، والأخرى ودية، وحدث تفاوت في المستوى وهو ما خلق حالة من القلق لدى الجماهير ولكن غداً ليس لدينا أعذار.

وعن كون الأخضر يخوض أول مباراة له في بريدة قال: "اللاعب المحترف يجب أن يكون جاهزًا للعب في أي ملعب أو مدينة، صحيح أنها أول مباراة للأخضر ولكن الجماهير هنا متعطشة لدعمنا ونرغب في إسعادهم.

المنتخب السعودي رينارد سنغافورة التصفيات الآسيوية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رينارد: ليس لدينا أعذار.. سنمحو الصورة السيئة وننتصر
سبق

أكد إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ أهمية مواجهة الغد أمام منتخب سنغافورة في التصفيات الآسيوية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: "أهمية المباراة تكمن في أنها على أرضنا، وأمام متصدر المجموعة".

وعن رأيه في المنتخب السنغافوري قال: "قرأنا خصمنا جيداً، ويجب أن نمحو الصورة السيئة ونعيد رسم البسمة على وجوه جماهيرنا".

وأضاف: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ إحداهما رسمية، والأخرى ودية، وحدث تفاوت في المستوى وهو ما خلق حالة من القلق لدى الجماهير ولكن غداً ليس لدينا أعذار.

وعن كون الأخضر يخوض أول مباراة له في بريدة قال: "اللاعب المحترف يجب أن يكون جاهزًا للعب في أي ملعب أو مدينة، صحيح أنها أول مباراة للأخضر ولكن الجماهير هنا متعطشة لدعمنا ونرغب في إسعادهم.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:08 PM

رينارد: ليس لدينا أعذار.. سنمحو الصورة السيئة وننتصر

أكد جاهزية الأخضر .. وطالب بالدعم الجماهيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أكد إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ أهمية مواجهة الغد أمام منتخب سنغافورة في التصفيات الآسيوية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: "أهمية المباراة تكمن في أنها على أرضنا، وأمام متصدر المجموعة".

وعن رأيه في المنتخب السنغافوري قال: "قرأنا خصمنا جيداً، ويجب أن نمحو الصورة السيئة ونعيد رسم البسمة على وجوه جماهيرنا".

وأضاف: الشهر الماضي لعبنا مباراتين؛ إحداهما رسمية، والأخرى ودية، وحدث تفاوت في المستوى وهو ما خلق حالة من القلق لدى الجماهير ولكن غداً ليس لدينا أعذار.

وعن كون الأخضر يخوض أول مباراة له في بريدة قال: "اللاعب المحترف يجب أن يكون جاهزًا للعب في أي ملعب أو مدينة، صحيح أنها أول مباراة للأخضر ولكن الجماهير هنا متعطشة لدعمنا ونرغب في إسعادهم.

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