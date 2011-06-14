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"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة
سبق

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
04:10 PM

"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة

A A A
مهنا التميمي - الرياض
1
1,491

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,702
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31,536
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