وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة مهنا التميمي سبق 2019-06-14 أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة. وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 04:10 PM

"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة





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أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.