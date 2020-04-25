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مع شهر رمضان.. "الشريف": علينا بالدعاء أن يرفع الله عنا الوباء

قال: "كورونا" حبسنا في البيوت ومنع الناس من اكتساب الرزق

مع إطلالة شهر رمضان المبارك، يطالب الكاتب الصحفي عبدالله فراج الشريف جميع المواطنين بالدعاء لله عز وجل أن يرفع عن العالم وعن بلاد المسلمين وباء "كورونا"، الذي تسبب في كثير من الوفيات عبر العالم، وأضر بنا، وحبسنا في البيوت، ومنع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه.

ادعوا الله

وفي مقاله "الطاعة والدعاء ترد عنا الوباء" بصحيفة "المدينة"، يقول "الشريف": "ها هو شهر رمضان المبارك قد أطل علينا، وكلنا في شوق إليه ولما يقدَّر لنا فيه من مغفرة ورحمة وعتق من النار، فلا تنسوا مع ما تقرؤون من كتاب الله وما تصلُّونه من التراويح ومن الفروض وعند الإفطار وفي السحر أن تدعوا الله عز وجل أن يرفع عن هذا العالم كله وعن بلاد المسلمين، خاصةً ما ابتلينا به من هذا الوباء الذي أضر بنا، وحبسنا في البيوت أو منع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه، فكثير مما عانته الشعوب في العالم اليوم يعود إلى تفشي هذا الوباء المسمى بكورونا المستجد، وهو السبب في كثير من الوفيات عبر العالم".

لا سبب ولا علاج له حتى الآن

ويعلق "الشريف" قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يخبرنا عن سبب تفشيه فجأة في عالمنا كله، حتى لم تبقَ دولة لم يغزُها هذا الوباء، وكثير من الحقائق عنه غائبة رغم ما يشاع عبر العالم من ادعاءات لا دليل عليها أن دولة الصين هي المسؤولة عن نشره في العالم، وأنها لم تقدم عنه معلومات وافية، كما أن معاهد البحوث الطبية عبر العالم حتى هذه اللحظة لم تقدم للإنسانية دواء يعالج هذا المرض، ولم تقدِّم لقاحاً لمنع العدوى. وكثير من الضجيج نسمعه ولكنا لا نلمس فعلاً لتدارك الخطر ودرئه عن البشر، والعمل من أجل الوصول إلى لقاحات تمنع الإصابة به أو أدوية تساعد على طرده عن أجساد المصابين به، وهو الأهم بكثير من هذا الذي يجري حول العالم من الادعاءات بأن هذه الدولة أو تلك هي المسؤولة عن نشره أو منع المعلومات عنه، فهذا لا يجدي أبداً، بقدر ما يجدي البحث عن لقاح يمنع الإصابة به، وآخر يعالج آثاره على البدن".

علينا بالدعاء

وينهي "الشريف" قائلاً: "يبقى لنا أن نلجأ إلى الله كل ليلة خاصة وقت السَّحر وعند الإفطار في رمضان بالدعاء بأن يخلصنا الله من هذا الوباء ويرفع عنا هذا الابتلاء وسريعاً بإذنه تعالى، فقد طال بنا الأمد ونحن نعاني آثاره في كافة أقطار العالم.. اللهم ارفع عنا هذا الداء ومنَّ علينا بالصحة والعافية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع شهر رمضان.. "الشريف": علينا بالدعاء أن يرفع الله عنا الوباء
سبق

مع إطلالة شهر رمضان المبارك، يطالب الكاتب الصحفي عبدالله فراج الشريف جميع المواطنين بالدعاء لله عز وجل أن يرفع عن العالم وعن بلاد المسلمين وباء "كورونا"، الذي تسبب في كثير من الوفيات عبر العالم، وأضر بنا، وحبسنا في البيوت، ومنع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه.

ادعوا الله

وفي مقاله "الطاعة والدعاء ترد عنا الوباء" بصحيفة "المدينة"، يقول "الشريف": "ها هو شهر رمضان المبارك قد أطل علينا، وكلنا في شوق إليه ولما يقدَّر لنا فيه من مغفرة ورحمة وعتق من النار، فلا تنسوا مع ما تقرؤون من كتاب الله وما تصلُّونه من التراويح ومن الفروض وعند الإفطار وفي السحر أن تدعوا الله عز وجل أن يرفع عن هذا العالم كله وعن بلاد المسلمين، خاصةً ما ابتلينا به من هذا الوباء الذي أضر بنا، وحبسنا في البيوت أو منع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه، فكثير مما عانته الشعوب في العالم اليوم يعود إلى تفشي هذا الوباء المسمى بكورونا المستجد، وهو السبب في كثير من الوفيات عبر العالم".

لا سبب ولا علاج له حتى الآن

ويعلق "الشريف" قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يخبرنا عن سبب تفشيه فجأة في عالمنا كله، حتى لم تبقَ دولة لم يغزُها هذا الوباء، وكثير من الحقائق عنه غائبة رغم ما يشاع عبر العالم من ادعاءات لا دليل عليها أن دولة الصين هي المسؤولة عن نشره في العالم، وأنها لم تقدم عنه معلومات وافية، كما أن معاهد البحوث الطبية عبر العالم حتى هذه اللحظة لم تقدم للإنسانية دواء يعالج هذا المرض، ولم تقدِّم لقاحاً لمنع العدوى. وكثير من الضجيج نسمعه ولكنا لا نلمس فعلاً لتدارك الخطر ودرئه عن البشر، والعمل من أجل الوصول إلى لقاحات تمنع الإصابة به أو أدوية تساعد على طرده عن أجساد المصابين به، وهو الأهم بكثير من هذا الذي يجري حول العالم من الادعاءات بأن هذه الدولة أو تلك هي المسؤولة عن نشره أو منع المعلومات عنه، فهذا لا يجدي أبداً، بقدر ما يجدي البحث عن لقاح يمنع الإصابة به، وآخر يعالج آثاره على البدن".

علينا بالدعاء

وينهي "الشريف" قائلاً: "يبقى لنا أن نلجأ إلى الله كل ليلة خاصة وقت السَّحر وعند الإفطار في رمضان بالدعاء بأن يخلصنا الله من هذا الوباء ويرفع عنا هذا الابتلاء وسريعاً بإذنه تعالى، فقد طال بنا الأمد ونحن نعاني آثاره في كافة أقطار العالم.. اللهم ارفع عنا هذا الداء ومنَّ علينا بالصحة والعافية".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:18 PM

مع شهر رمضان.. "الشريف": علينا بالدعاء أن يرفع الله عنا الوباء

قال: "كورونا" حبسنا في البيوت ومنع الناس من اكتساب الرزق

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أيمن حسن - الرياض
2
3,435

مع إطلالة شهر رمضان المبارك، يطالب الكاتب الصحفي عبدالله فراج الشريف جميع المواطنين بالدعاء لله عز وجل أن يرفع عن العالم وعن بلاد المسلمين وباء "كورونا"، الذي تسبب في كثير من الوفيات عبر العالم، وأضر بنا، وحبسنا في البيوت، ومنع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه.

ادعوا الله

وفي مقاله "الطاعة والدعاء ترد عنا الوباء" بصحيفة "المدينة"، يقول "الشريف": "ها هو شهر رمضان المبارك قد أطل علينا، وكلنا في شوق إليه ولما يقدَّر لنا فيه من مغفرة ورحمة وعتق من النار، فلا تنسوا مع ما تقرؤون من كتاب الله وما تصلُّونه من التراويح ومن الفروض وعند الإفطار وفي السحر أن تدعوا الله عز وجل أن يرفع عن هذا العالم كله وعن بلاد المسلمين، خاصةً ما ابتلينا به من هذا الوباء الذي أضر بنا، وحبسنا في البيوت أو منع من لا وظيفة له من اكتساب رزقه، فكثير مما عانته الشعوب في العالم اليوم يعود إلى تفشي هذا الوباء المسمى بكورونا المستجد، وهو السبب في كثير من الوفيات عبر العالم".

لا سبب ولا علاج له حتى الآن

ويعلق "الشريف" قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يخبرنا عن سبب تفشيه فجأة في عالمنا كله، حتى لم تبقَ دولة لم يغزُها هذا الوباء، وكثير من الحقائق عنه غائبة رغم ما يشاع عبر العالم من ادعاءات لا دليل عليها أن دولة الصين هي المسؤولة عن نشره في العالم، وأنها لم تقدم عنه معلومات وافية، كما أن معاهد البحوث الطبية عبر العالم حتى هذه اللحظة لم تقدم للإنسانية دواء يعالج هذا المرض، ولم تقدِّم لقاحاً لمنع العدوى. وكثير من الضجيج نسمعه ولكنا لا نلمس فعلاً لتدارك الخطر ودرئه عن البشر، والعمل من أجل الوصول إلى لقاحات تمنع الإصابة به أو أدوية تساعد على طرده عن أجساد المصابين به، وهو الأهم بكثير من هذا الذي يجري حول العالم من الادعاءات بأن هذه الدولة أو تلك هي المسؤولة عن نشره أو منع المعلومات عنه، فهذا لا يجدي أبداً، بقدر ما يجدي البحث عن لقاح يمنع الإصابة به، وآخر يعالج آثاره على البدن".

علينا بالدعاء

وينهي "الشريف" قائلاً: "يبقى لنا أن نلجأ إلى الله كل ليلة خاصة وقت السَّحر وعند الإفطار في رمضان بالدعاء بأن يخلصنا الله من هذا الوباء ويرفع عنا هذا الابتلاء وسريعاً بإذنه تعالى، فقد طال بنا الأمد ونحن نعاني آثاره في كافة أقطار العالم.. اللهم ارفع عنا هذا الداء ومنَّ علينا بالصحة والعافية".

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