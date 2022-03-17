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شاهد.. آلية التعامل مع حالات العزل بمستشفى النور التخصصي بمكة

"الجهني": يتم حجر المصابين ومتابعة المخالطين لهم بمتابعة من الوزارة

أظهر مقطع فيديو بثّه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، آلية تعامل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مع حالات العزل بالمستشفى.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو أبطال الصحة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ وهم يقدمون الرعاية الطبية للحالات التي تصل إلى المستشفى، من مصابي فيروس كورونا، حيث الجاهزية والخبرة المتراكمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكان مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، قد أكد أن الحالات التي يتم وصولها إلى المستشفى يتم حجرها وعزلها ومتابعة الحالات المخالطة لها، وفق إجراءات يتبعها المستشفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبمتابعة من وزارة الصحة.

التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية مستشفى النور التخصصي العزل بالمستشفى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. آلية التعامل مع حالات العزل بمستشفى النور التخصصي بمكة
سبق

أظهر مقطع فيديو بثّه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، آلية تعامل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مع حالات العزل بالمستشفى.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو أبطال الصحة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ وهم يقدمون الرعاية الطبية للحالات التي تصل إلى المستشفى، من مصابي فيروس كورونا، حيث الجاهزية والخبرة المتراكمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكان مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، قد أكد أن الحالات التي يتم وصولها إلى المستشفى يتم حجرها وعزلها ومتابعة الحالات المخالطة لها، وفق إجراءات يتبعها المستشفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبمتابعة من وزارة الصحة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:21 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:14 PM

شاهد.. آلية التعامل مع حالات العزل بمستشفى النور التخصصي بمكة

"الجهني": يتم حجر المصابين ومتابعة المخالطين لهم بمتابعة من الوزارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
9,050

أظهر مقطع فيديو بثّه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، آلية تعامل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مع حالات العزل بالمستشفى.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو أبطال الصحة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ وهم يقدمون الرعاية الطبية للحالات التي تصل إلى المستشفى، من مصابي فيروس كورونا، حيث الجاهزية والخبرة المتراكمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكان مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، قد أكد أن الحالات التي يتم وصولها إلى المستشفى يتم حجرها وعزلها ومتابعة الحالات المخالطة لها، وفق إجراءات يتبعها المستشفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبمتابعة من وزارة الصحة.

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