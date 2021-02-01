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"إغاثي الملك" يوزع 9.412 بطانية و4.706 حقائب كسوة شتاء في الأردن

المركز دشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في المهرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضرراً في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية.

وجرى توزيع الكسوة الشتوية على 4.706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23.530 فرداً، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4.706 والبطانيات 9.412.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 334 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 155 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 24 مريضاً، وراجع 16 مريضاً عيادتي الأسنان.

فيما تم استقبال 45 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 24 صورة أشعة لـ 13 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريض واحد، وإعطاء 63 مطعوما لـ 26 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 225 وصفة طبية.

يأتي هذا فيما دشن المركز اليوم، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز تجاه أشقائهم اليمنيين سواء بالمهرة أو في بقية المحافظات الأخرى.

بدوره قدم مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث الدكتور محمد علي الناشري شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا المشروع الذي يستهدف شريحة مهمة من المجتمع وهي الأيتام، موضحاً أن 300 يتيم ويتيمة في المهرة سوف يستفيدون من ذلك عن طريق كفالة شهرية تقدم لهم ولأسرهم إضافة إلى الرعاية الشاملة في الجانب التعليمي والصحي.

مما يذكر أن المركز قد دشّن الأسبوع الماضي مشروعه لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب بحضور مسؤولي وأهالي المحافظة؛ الأمر الذي لاقى استحساناً لدى الجميع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يوزع 9.412 بطانية و4.706 حقائب كسوة شتاء في الأردن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضرراً في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية.

وجرى توزيع الكسوة الشتوية على 4.706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23.530 فرداً، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4.706 والبطانيات 9.412.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 334 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 155 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 24 مريضاً، وراجع 16 مريضاً عيادتي الأسنان.

فيما تم استقبال 45 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 24 صورة أشعة لـ 13 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريض واحد، وإعطاء 63 مطعوما لـ 26 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 225 وصفة طبية.

يأتي هذا فيما دشن المركز اليوم، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز تجاه أشقائهم اليمنيين سواء بالمهرة أو في بقية المحافظات الأخرى.

بدوره قدم مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث الدكتور محمد علي الناشري شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا المشروع الذي يستهدف شريحة مهمة من المجتمع وهي الأيتام، موضحاً أن 300 يتيم ويتيمة في المهرة سوف يستفيدون من ذلك عن طريق كفالة شهرية تقدم لهم ولأسرهم إضافة إلى الرعاية الشاملة في الجانب التعليمي والصحي.

مما يذكر أن المركز قد دشّن الأسبوع الماضي مشروعه لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب بحضور مسؤولي وأهالي المحافظة؛ الأمر الذي لاقى استحساناً لدى الجميع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:33 PM

"إغاثي الملك" يوزع 9.412 بطانية و4.706 حقائب كسوة شتاء في الأردن

المركز دشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في المهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضرراً في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية.

وجرى توزيع الكسوة الشتوية على 4.706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23.530 فرداً، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4.706 والبطانيات 9.412.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 334 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 155 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 24 مريضاً، وراجع 16 مريضاً عيادتي الأسنان.

فيما تم استقبال 45 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 24 صورة أشعة لـ 13 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريض واحد، وإعطاء 63 مطعوما لـ 26 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 225 وصفة طبية.

يأتي هذا فيما دشن المركز اليوم، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

وأشاد نائب محافظة المهرة سالم نيمر، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز تجاه أشقائهم اليمنيين سواء بالمهرة أو في بقية المحافظات الأخرى.

بدوره قدم مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث الدكتور محمد علي الناشري شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا المشروع الذي يستهدف شريحة مهمة من المجتمع وهي الأيتام، موضحاً أن 300 يتيم ويتيمة في المهرة سوف يستفيدون من ذلك عن طريق كفالة شهرية تقدم لهم ولأسرهم إضافة إلى الرعاية الشاملة في الجانب التعليمي والصحي.

مما يذكر أن المركز قد دشّن الأسبوع الماضي مشروعه لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب بحضور مسؤولي وأهالي المحافظة؛ الأمر الذي لاقى استحساناً لدى الجميع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

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