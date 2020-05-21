"متحدث الصحة": 9 فئات الأكثر تعرضًا للخطر عند الإصابة بكورونا.. تعرّف عليها

شدد على ضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج والاستماع إلى نصائحه

حدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الفئات الأكثر خطورة فيما يخصّ التعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال "العبدالعالي": هذه الفئات هي كبار السن ممن هم في عمر 65 عامًا فأكثر ، ومن يعانون من الأمراض المزمنة خاصة السكري وارتفاع ضغط الدم، أو المشاكل القلبية أو التنفسية المزمنة خاصة من جملتها المتعلقة بالسمنة المفرطة أو التدخين .

وأضاف: تتضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر، من لديهم مشاكل وظيفية في أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة أو الأورام أو يتلقون الجرعات الكيماوية لمعالجتها، أو من لديهم ضعف أو اضطرابات في المناعة بالجسم، وكذلك السيدات الحوامل، وهناك محاذير معينة يجب أن تراعى أثناء فترة الرضاعة.

ووجّه "متحدث الصحة" نصائح لهذه الفئات تتضمن ضرورة توعيتهم وحصولهم على المعلومات الكافية، داعيًا الجميع إلى التكاتف لحماية هذه الفئات.

وأوصى بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج والاستماع لنصائحه وتوجيهاته وأن تكون الأدوية متوفرة والقياسات الصحية المتعلقة بهذه الأمراض محدثة مع أهمية تقليل التجمعات وترك المسافات الآمنة مع الآخرين واتباع السلوكيات الصحية.

وشدد "العبدالعالي" على ضرورة الرجوع إلى المنصات الصحية التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي أصدرت دليلاً مهمًا لهذه الفئات عبر تلك المنصات.