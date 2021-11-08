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إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور"

جهود "الأمانة" تتواصل لتنفيذ ثاني مراحل "معالجة مظاهر التشوّه البصري"

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في جميع محافظات المنطقة، جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، مراد السرحاني، حرص أمانة تبوك على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، حيث قامت منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم برفع ما يزيد على ( 271993 ) م3 من ‏مخلفات الهدم ‏والبناء.

وأضاف: "كما قامت في ذات الفترة بمعالجة ( 4237 ) متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول ( 102190 ) متراً طولياً، وصيانة ( 8267 ) عمود إنارة، إضافة إلى معالجة ( 19139 ) م2 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة أكثر من ( 1873 ) سيارة تالفة، و ( 19275 ) من السيارات التالفة".

وتابع: تم تنفيذ هذه الحملة على مرحلتين، الأولى منها استمرت 90 يوماً، فيما لاتزال المرحلة الثانية قيد المتابعة والتنفيذ، وتم خلالها معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري بالمنطقة، والتي كان من أبرزها: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات على الجدران والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وأشار "السرحاني" إلى أن الحملة قد تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

ونوه بمتابعة الفرق الميدانية العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مبيناً أن الحملة قد أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

ودعا "السرحاني" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات ( 940 ).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور"
سبق

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في جميع محافظات المنطقة، جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، مراد السرحاني، حرص أمانة تبوك على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، حيث قامت منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم برفع ما يزيد على ( 271993 ) م3 من ‏مخلفات الهدم ‏والبناء.

وأضاف: "كما قامت في ذات الفترة بمعالجة ( 4237 ) متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول ( 102190 ) متراً طولياً، وصيانة ( 8267 ) عمود إنارة، إضافة إلى معالجة ( 19139 ) م2 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة أكثر من ( 1873 ) سيارة تالفة، و ( 19275 ) من السيارات التالفة".

وتابع: تم تنفيذ هذه الحملة على مرحلتين، الأولى منها استمرت 90 يوماً، فيما لاتزال المرحلة الثانية قيد المتابعة والتنفيذ، وتم خلالها معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري بالمنطقة، والتي كان من أبرزها: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات على الجدران والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وأشار "السرحاني" إلى أن الحملة قد تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

ونوه بمتابعة الفرق الميدانية العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مبيناً أن الحملة قد أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

ودعا "السرحاني" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات ( 940 ).

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
02:07 PM

إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور"

جهود "الأمانة" تتواصل لتنفيذ ثاني مراحل "معالجة مظاهر التشوّه البصري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في جميع محافظات المنطقة، جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، مراد السرحاني، حرص أمانة تبوك على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، حيث قامت منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم برفع ما يزيد على ( 271993 ) م3 من ‏مخلفات الهدم ‏والبناء.

وأضاف: "كما قامت في ذات الفترة بمعالجة ( 4237 ) متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول ( 102190 ) متراً طولياً، وصيانة ( 8267 ) عمود إنارة، إضافة إلى معالجة ( 19139 ) م2 من الأرصفة المتهالكة، وإزالة أكثر من ( 1873 ) سيارة تالفة، و ( 19275 ) من السيارات التالفة".

وتابع: تم تنفيذ هذه الحملة على مرحلتين، الأولى منها استمرت 90 يوماً، فيما لاتزال المرحلة الثانية قيد المتابعة والتنفيذ، وتم خلالها معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري بالمنطقة، والتي كان من أبرزها: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات على الجدران والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وأشار "السرحاني" إلى أن الحملة قد تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

ونوه بمتابعة الفرق الميدانية العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مبيناً أن الحملة قد أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

ودعا "السرحاني" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات ( 940 ).

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