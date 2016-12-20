"أدبي الطائف" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية بمعرض تشكيلي وحفل موسيقي لجماعة فرقد

"الجعيد": تدشين كتاب "أقلام وألوان تشكيلية" وندوة عن الإشعاع الحضاري العربي بأوروبا

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمسية احتفائية ثقافية وفنية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام مساء بعد غدٍ الأربعاء وذلك ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية بالنادي.

وصرّح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، بأن الاحتفائية ستبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، حيث سيتم افتتاح المعرض التشكيلي الخاص بهذه المناسبة بمشاركة عدد كبير من فناني وفنانات الطائف.

وقال "الجعيد" إن جماعة فرقد الإبداعية بالنادي ستقدم عرضًا مميزًا هذا العام، حيث سيتم الاستماع لوصلات موسيقية أثناء الحفل وسيتم تدشين كتاب الطائف أقلام وألوان تشكيلية الذي طبع في النادي أخيرًا من جمع وإعداد، فاطمة الشريف، وسيتحدث الدكتور موسى الحالول عن الإشعاع الحضاري العربي في أوروبا، وستقدم فقرة للحديث عن مواقف وذكريات للمبتعثين من قِبل الدكتورة فاطمة الحصيني، ومحمد سعد الأسمري، فيما ستقدم معلقة فرقد الخاصة باللغة العربية والتي كتبت من قِبل شعراء الجماعة أداء عضوي الجماعة صباح العمري وعبدالله الأسمري.

ودعا "الجعيد" محبي اللغة العربية والمهتمين والمهتمات من أبناء الطائف ومثقفيها لحضور هذه الاحتفائية التي ستُقام بمقر النادي بالفيصلية مع اتخاذ كل الاحترازات الوقائية الخاصة بكوفيد 19.