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"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

نظّمت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، فعالية اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها، مساء الأحد، بوقف ديوانية الحسين التاريخية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر.

يأتي هذا الحدث امتداداً لدورها الراسخ في تنشيط الدور الاجتماعي المنبثق من خططها الاستراتيجية لهذا العام، التي تستهدف كل أفراد الأسرة في التمكين والاندماج، وتعميقا للمبادئ القيمة لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي.

تضمّن الحفل في انطلاقته، عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، كمشاركة فرق الفنون الشعبية في تقديم الفلكلور الشعبي والعرضة النجدية.

فضلاً عن مشاركة عدد من الروائيين المعاصرين لسرد قصص وأحداث خالدة على مر العقود، لإضفاء طابع بهيج للحفل يحمل من أصالة الماضي وعراقة موروثنا السعودي الثمين والراسخ في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الزوار.

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"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها
سبق

نظّمت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، فعالية اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها، مساء الأحد، بوقف ديوانية الحسين التاريخية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر.

يأتي هذا الحدث امتداداً لدورها الراسخ في تنشيط الدور الاجتماعي المنبثق من خططها الاستراتيجية لهذا العام، التي تستهدف كل أفراد الأسرة في التمكين والاندماج، وتعميقا للمبادئ القيمة لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي.

تضمّن الحفل في انطلاقته، عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، كمشاركة فرق الفنون الشعبية في تقديم الفلكلور الشعبي والعرضة النجدية.

فضلاً عن مشاركة عدد من الروائيين المعاصرين لسرد قصص وأحداث خالدة على مر العقود، لإضفاء طابع بهيج للحفل يحمل من أصالة الماضي وعراقة موروثنا السعودي الثمين والراسخ في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الزوار.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:24 PM

"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، فعالية اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها، مساء الأحد، بوقف ديوانية الحسين التاريخية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر.

يأتي هذا الحدث امتداداً لدورها الراسخ في تنشيط الدور الاجتماعي المنبثق من خططها الاستراتيجية لهذا العام، التي تستهدف كل أفراد الأسرة في التمكين والاندماج، وتعميقا للمبادئ القيمة لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي.

تضمّن الحفل في انطلاقته، عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، كمشاركة فرق الفنون الشعبية في تقديم الفلكلور الشعبي والعرضة النجدية.

فضلاً عن مشاركة عدد من الروائيين المعاصرين لسرد قصص وأحداث خالدة على مر العقود، لإضفاء طابع بهيج للحفل يحمل من أصالة الماضي وعراقة موروثنا السعودي الثمين والراسخ في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الزوار.

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