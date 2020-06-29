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الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

بينهم 3 حالات قادمة من الخارج

أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:58 PM

الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

بينهم 3 حالات قادمة من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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