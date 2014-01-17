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"النصر": إصابة "جوناثان" بفيروس كورونا.. تأجيل ظهوره الأول

قال نادي النصر، اليوم الاثنين: إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، أصيب بفيروس كورونا.

وأكد "النصر" سلامة بقية أعضاء الفريق بعد الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق الأول لكرة القدم قبل العودة للتدريبات.

ويلاقي الأصفر (الثالث في سلم ترتيب الدوري وبرصيد 32 نقطة)، نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر": إصابة "جوناثان" بفيروس كورونا.. تأجيل ظهوره الأول
سبق

قال نادي النصر، اليوم الاثنين: إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، أصيب بفيروس كورونا.

وأكد "النصر" سلامة بقية أعضاء الفريق بعد الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق الأول لكرة القدم قبل العودة للتدريبات.

ويلاقي الأصفر (الثالث في سلم ترتيب الدوري وبرصيد 32 نقطة)، نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:38 PM

"النصر": إصابة "جوناثان" بفيروس كورونا.. تأجيل ظهوره الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي النصر، اليوم الاثنين: إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، أصيب بفيروس كورونا.

وأكد "النصر" سلامة بقية أعضاء الفريق بعد الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق الأول لكرة القدم قبل العودة للتدريبات.

ويلاقي الأصفر (الثالث في سلم ترتيب الدوري وبرصيد 32 نقطة)، نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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