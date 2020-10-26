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الإطاحة بمقيم بحوزته أكثر من 101 كجم من القات المخدِّر بمكة

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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الإطاحة بمقيم بحوزته أكثر من 101 كجم من القات المخدِّر بمكة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:55 AM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:50 AM

الإطاحة بمقيم بحوزته أكثر من 101 كجم من القات المخدِّر بمكة

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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