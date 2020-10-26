صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

الإطاحة بمقيم بحوزته أكثر من 101 كجم من القات المخدِّر بمكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-26 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 12:55 AM

اخر تعديل 26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 05:50 AM

الإطاحة بمقيم بحوزته أكثر من 101 كجم من القات المخدِّر بمكة اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، بحوزته 101 كيلو و250 جرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل شاحنة يقودها، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.