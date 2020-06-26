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"الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تطلق الدورة العلمية لصيف هذا العام

في مركز الدعوة والإرشاد بجدة.. تبدأ 6 ذو القعدة

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في مركز الدعوة والإرشاد بجدة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية العلمية لصيف هذا العام، خلال الفترة من 6- 15 من شهر ذو القعدة الجاري، يشارك فيها عدد من المشايخ وطلبة العلم، يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى العشاء، عبر الاتصال المرئي.

وتفتتح الدورة غدًا، بمحاضرة للدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعنوان "آداب طلب العلم"، بعد صلاة المغرب؛ فيما يلقي بعد العشاء الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي درسًا في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ولمدة خمسة أيام.

ويلقي يوم الأحد ٧ ذو القعدة الشيخ أسامة بن سعود العمري بعد صلاة العصر، درسًا في شرح متن الورقات في أصول الفقه للجويني لمدة ستة أيام؛ فيما يلقي الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعد المغرب درسًا في شرح مقدمة سنن بن ماجة لمدة خمسة أيام.

وفي يوم الخميس ١١ ذو القعدة، يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول درسًا في شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة لمدة أربعة أيام بعد صلاة العشاء، في حين يلقي فؤاد بن سعود العمري بعد مغرب يوم الجمعة 12 من ذات الشهر درسًا في شرح وصية العالم الجليل ابن قدامة، لمدة أسبوع.

كما يلقي فؤاد بن سعود العمري عقب صلاة المغرب يوم السبت 13 ذو القعدة درسًا في فضائل القرآن ولمدة أسبوع، ومن يوم الاثنين ١٥ من ذات الشهر يلقي الدكتور سعود بن عبدالعزيز الدعجان درسًا في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب على مدى خمسة أيام.

وأفاد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية والإرشادية لصيف هذا العام عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد"؛ مشيدًا بمشاركة نخبة من العلماء والمشايخ في شرح وبيان المتون العلمية التي توضح المسائل والأحكام الشرعية التي تهم عامة الناس وطلبة العلم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تطلق الدورة العلمية لصيف هذا العام
سبق

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في مركز الدعوة والإرشاد بجدة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية العلمية لصيف هذا العام، خلال الفترة من 6- 15 من شهر ذو القعدة الجاري، يشارك فيها عدد من المشايخ وطلبة العلم، يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى العشاء، عبر الاتصال المرئي.

وتفتتح الدورة غدًا، بمحاضرة للدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعنوان "آداب طلب العلم"، بعد صلاة المغرب؛ فيما يلقي بعد العشاء الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي درسًا في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ولمدة خمسة أيام.

ويلقي يوم الأحد ٧ ذو القعدة الشيخ أسامة بن سعود العمري بعد صلاة العصر، درسًا في شرح متن الورقات في أصول الفقه للجويني لمدة ستة أيام؛ فيما يلقي الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعد المغرب درسًا في شرح مقدمة سنن بن ماجة لمدة خمسة أيام.

وفي يوم الخميس ١١ ذو القعدة، يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول درسًا في شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة لمدة أربعة أيام بعد صلاة العشاء، في حين يلقي فؤاد بن سعود العمري بعد مغرب يوم الجمعة 12 من ذات الشهر درسًا في شرح وصية العالم الجليل ابن قدامة، لمدة أسبوع.

كما يلقي فؤاد بن سعود العمري عقب صلاة المغرب يوم السبت 13 ذو القعدة درسًا في فضائل القرآن ولمدة أسبوع، ومن يوم الاثنين ١٥ من ذات الشهر يلقي الدكتور سعود بن عبدالعزيز الدعجان درسًا في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب على مدى خمسة أيام.

وأفاد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية والإرشادية لصيف هذا العام عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد"؛ مشيدًا بمشاركة نخبة من العلماء والمشايخ في شرح وبيان المتون العلمية التي توضح المسائل والأحكام الشرعية التي تهم عامة الناس وطلبة العلم.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:16 PM

"الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تطلق الدورة العلمية لصيف هذا العام

في مركز الدعوة والإرشاد بجدة.. تبدأ 6 ذو القعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في مركز الدعوة والإرشاد بجدة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية العلمية لصيف هذا العام، خلال الفترة من 6- 15 من شهر ذو القعدة الجاري، يشارك فيها عدد من المشايخ وطلبة العلم، يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى العشاء، عبر الاتصال المرئي.

وتفتتح الدورة غدًا، بمحاضرة للدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعنوان "آداب طلب العلم"، بعد صلاة المغرب؛ فيما يلقي بعد العشاء الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي درسًا في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ولمدة خمسة أيام.

ويلقي يوم الأحد ٧ ذو القعدة الشيخ أسامة بن سعود العمري بعد صلاة العصر، درسًا في شرح متن الورقات في أصول الفقه للجويني لمدة ستة أيام؛ فيما يلقي الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعد المغرب درسًا في شرح مقدمة سنن بن ماجة لمدة خمسة أيام.

وفي يوم الخميس ١١ ذو القعدة، يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول درسًا في شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة لمدة أربعة أيام بعد صلاة العشاء، في حين يلقي فؤاد بن سعود العمري بعد مغرب يوم الجمعة 12 من ذات الشهر درسًا في شرح وصية العالم الجليل ابن قدامة، لمدة أسبوع.

كما يلقي فؤاد بن سعود العمري عقب صلاة المغرب يوم السبت 13 ذو القعدة درسًا في فضائل القرآن ولمدة أسبوع، ومن يوم الاثنين ١٥ من ذات الشهر يلقي الدكتور سعود بن عبدالعزيز الدعجان درسًا في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب على مدى خمسة أيام.

وأفاد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية والإرشادية لصيف هذا العام عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بُعد"؛ مشيدًا بمشاركة نخبة من العلماء والمشايخ في شرح وبيان المتون العلمية التي توضح المسائل والأحكام الشرعية التي تهم عامة الناس وطلبة العلم.

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