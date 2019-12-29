مشاهدة "مباراة" تتسبّب في كارثة.. مقتل 5 أمريكيين في تحطم طائرة

بين الضحايا مذيعة رياضية مشهورة

قُتل خمسة أمريكيين بينهم المذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، اليوم (الأحد)؛ في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلّهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

ونقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية، أن "ماكورد"، كانت في طريقها إلى أتلانتا لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات، إلا أنها توفيت في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين كانوا على متن الرحلة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن راكبًا واحدًا فقط نجا من الموت، بعد أن اضطرّ قائد الطائرة للقيام بمحاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطّمت خلال ذلك في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

