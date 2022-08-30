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نائب حاكم ولاية كانو النيجيرية يشيد بجهود المملكة في دعم مسيرة التعليم

في حفل أقامته "الندوة العالمية" بمناسبة وضع حجر أساس لبناء قاعات بكلية أمينو كانو

أثنى نائب حاكم ولاية كانوا في نيجيريا، ناصر غونا، على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لمسيرة التعليم في بلاده، وإسهامها في تشييد مؤسساته التي تسهم في تخريج أجيال تنهض بالمجتمع النيجيري.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء قاعات دراسية ملحقة بكلية أمينو كانو للتربية والتعليم في ولاية كانو، التي تقوم على تخريج كوادر المعلمين المعتمدة من الحكومة الفيدرالية ووزارة التربية والتعليم في نيجيريا.

وشيدت الندوة العالمية مسجدًا ملحقا بالكلية. وقد أبدى المشاركون وعلى رأسهم ممثل الشؤون الدينية، د. أحمد التيجاني، وعميد الكلية، د. عباس إيدو، وسكرتيرة وزير التعليم، زينب برابرا، شكرهم لمبادرة الندوة العالمية التي تسخر كل إمكاناتها لدعم التعليم والتنمية في المجتمع النيجيري، وهو الدور الذي ترحب به الحكومة النيجيرية، وتسعى مع جميع شركائها في الارتقاء به وتطويره وانتشاره.

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نائب حاكم ولاية كانو النيجيرية يشيد بجهود المملكة في دعم مسيرة التعليم
سبق

أثنى نائب حاكم ولاية كانوا في نيجيريا، ناصر غونا، على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لمسيرة التعليم في بلاده، وإسهامها في تشييد مؤسساته التي تسهم في تخريج أجيال تنهض بالمجتمع النيجيري.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء قاعات دراسية ملحقة بكلية أمينو كانو للتربية والتعليم في ولاية كانو، التي تقوم على تخريج كوادر المعلمين المعتمدة من الحكومة الفيدرالية ووزارة التربية والتعليم في نيجيريا.

وشيدت الندوة العالمية مسجدًا ملحقا بالكلية. وقد أبدى المشاركون وعلى رأسهم ممثل الشؤون الدينية، د. أحمد التيجاني، وعميد الكلية، د. عباس إيدو، وسكرتيرة وزير التعليم، زينب برابرا، شكرهم لمبادرة الندوة العالمية التي تسخر كل إمكاناتها لدعم التعليم والتنمية في المجتمع النيجيري، وهو الدور الذي ترحب به الحكومة النيجيرية، وتسعى مع جميع شركائها في الارتقاء به وتطويره وانتشاره.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
02:56 PM

نائب حاكم ولاية كانو النيجيرية يشيد بجهود المملكة في دعم مسيرة التعليم

في حفل أقامته "الندوة العالمية" بمناسبة وضع حجر أساس لبناء قاعات بكلية أمينو كانو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثنى نائب حاكم ولاية كانوا في نيجيريا، ناصر غونا، على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لمسيرة التعليم في بلاده، وإسهامها في تشييد مؤسساته التي تسهم في تخريج أجيال تنهض بالمجتمع النيجيري.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء قاعات دراسية ملحقة بكلية أمينو كانو للتربية والتعليم في ولاية كانو، التي تقوم على تخريج كوادر المعلمين المعتمدة من الحكومة الفيدرالية ووزارة التربية والتعليم في نيجيريا.

وشيدت الندوة العالمية مسجدًا ملحقا بالكلية. وقد أبدى المشاركون وعلى رأسهم ممثل الشؤون الدينية، د. أحمد التيجاني، وعميد الكلية، د. عباس إيدو، وسكرتيرة وزير التعليم، زينب برابرا، شكرهم لمبادرة الندوة العالمية التي تسخر كل إمكاناتها لدعم التعليم والتنمية في المجتمع النيجيري، وهو الدور الذي ترحب به الحكومة النيجيرية، وتسعى مع جميع شركائها في الارتقاء به وتطويره وانتشاره.

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